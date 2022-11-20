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嘆菜太貴 長者冷風中排隊領蔬果

記者牟蘭╱紐約報導
親情健保與法拉盛華商會19日發放150份新鮮蔬果，有長者提前一小時在寒風中等待。(記者牟蘭╱攝影)
親情健保與法拉盛華商會19日發放150份新鮮蔬果，有長者提前一小時在寒風中等待。(記者牟蘭╱攝影)

為豐富華人的餐桌，親情健保(Affinity by Molina Healthcare)與法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)19日發放150份新鮮蔬果，有長者提前一小時在寒風中等待，感嘆菜價、肉價都漲，希望免費蔬果貼補家用。

親情健保行銷企劃經理何翊萍表示，感恩節在即，機構在紐約州16個地點發放免費物資，其中包括四個當地華人社區，服務有需的低收入服務家庭，希望民眾在享用火雞的同時，也能多吃青菜水果，注意營養均衡。

何翊萍也希望通過此活動，讓更多當地華人居民了解白卡(醫療補助計畫，Medicaid)、兒童健保計畫與基礎計畫(Essential Plan)；她指，華裔新移民因不諳英文等原因，對保險存在誤區，有無證華人父母長時間未給可申請健保的孩子辦理保險，也有符合申請基礎計畫小商家，因不懂法規，錯失機會。

法拉盛華商會首席顧問杜彼得表示，疫情爆發後，出現食物濫領現象，時隔兩年，這種現象逐漸好轉，但近期因通貨膨脹等原因，菜價與肉價高漲，當日的150份蔬果顯得更珍貴；他指，華商會在未來也將繼續與親情健保等機構合作，為有需的民眾及老人中心派發食物，回饋社區。

當天活動吸引不少華裔在寒風中等待果蔬發放，一名華裔長者指，她在報紙看到相關信息後，當天提前一個小時等待，稱不僅肉價暴漲，菜價也很貴，希望補貼家用；另有一名華裔女士感嘆近期物價太高，雖然當天寒冷，仍提早半個小時前來排隊。

親情健保與法拉盛華商會19日發放150份新鮮蔬果，有長者提前一小時在寒風中等待。...
親情健保與法拉盛華商會19日發放150份新鮮蔬果，有長者提前一小時在寒風中等待。(記者牟蘭╱攝影)

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