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華聯會感恩節聯歡 曲怡文謝票

記者顏潔恩／紐約報導
宣布勝選的曲怡文，向支持者謝票。(記者顏潔恩／攝影)
宣布勝選的曲怡文，向支持者謝票。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)華人聯合會18日在班森賀會所，舉行感恩節聯歡會暨11月長者生日會，包括民選官員、警察、會員等百人出席，現場氛圍熱鬧；剛宣布勝選的第17選區州參議員的民主黨曲怡文，趁機向支持者謝票，也提到正物色當地尋找辦公室地點，將積極為民服務。

「一定要和你們分享這個快樂的時刻，這個勝利是我們自己拿回來的」，曲怡文感謝這幾個月以來幫忙做義工、呼籲選民踴躍投票的支持者，第17州參議會作為新的選區，她將可照顧到更多華人；不僅如此，她計畫在班森賀附近尋找合適地點設為辦公室，「以後有任何問題直接進我辦公室，我跟你們溝通完全沒有問題。」

成功連任的州眾議員寇頓(William Colton)也帶著火雞出席活動，作為長者的抽獎禮物，他指出這次的勝選非常不易，但很高興仍獲得繼續服務的機會，任何問題也可積極向其辦公室反應；他也說出對警察的感謝，表示到地鐵站謝票與居民互動時，常看到62分局警員站崗，「他們的存在令大眾感到更安全」。

市議員李凱健(Ari Kagan)、紀思庭(Justin Brannan)、民主黨地區領袖唐鳳巧(Nancy Tong)等民選官員也致辭祝賀，祝年長者有個溫馨的感恩節。

布碌崙華人聯合會18日在班森賀會所舉行感恩節聯歡會暨11月長者生日會。(記者顏潔...
布碌崙華人聯合會18日在班森賀會所舉行感恩節聯歡會暨11月長者生日會。(記者顏潔恩／攝影)

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