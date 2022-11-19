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長新冠輕症 深呼吸訓練可改善

紐約訊
人瑞中心日前聯合仁德醫生及維家保健舉辦健康講座，講解新冠後遺症對身心健康的影響。(主辦方提供)
人瑞中心日前聯合仁德醫生及維家保健舉辦健康講座，講解新冠後遺症對身心健康的影響。(主辦方提供)

華人策劃協會人瑞中心日前聯合仁德醫生(Rendr)及維家保健，在曼哈頓華埠舉辦健康講座，講解新冠後遺症對身心健康的影響；專家表示，如果後遺症輕微如呼吸困難，可透過緩慢深呼吸來訓練改善。

曾任職於瑪摩利醫院新冠後遺症護理小組的仁德醫生集團內科醫生朱黃君(Vivian Zhu, M.D.)表示，最常見的新冠後遺症包括疲勞、呼吸困難、咳嗽、關節痛、胸痛及味覺和嗅覺障礙。

朱黃君醫生表示，較輕的後遺症可通過護理和訓練改善，如可用口鼻緩慢深呼吸，緩解呼吸困難；可在一天中頻繁訓練，每次時間為五到十分鐘。

再如有嗅覺障礙者，可輕聞玫瑰、檸檬、咖啡豆、丁香和桉樹等氣味的精油或草藥，專注對氣味的記憶和體驗；嗅覺訓練每次可持續20秒，每天重複兩次。

如果新冠後遺症持續六到八周，則應與醫生聯繫，接受檢查。朱黃君表示，很多患者經歷心理健康方面的變化，例如擔心自身和家人的健康、擔憂失去工作，睡眠或飲食習慣發生變化，難以入睡或集中注意力，出現依賴菸酒，甚至是違禁藥物的情況，建議患者還要減少心理壓力，保持正常社交，尋求親友支持，必要時尋求醫療人員幫助。

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