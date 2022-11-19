疫情 紐約州藥物過量致死、憂鬱症增

數據指出，紐約州在新冠疫情 期間鴉片類藥物過量致死增加68%，而在疫情爆發前，年輕群體中的憂鬱情況就有惡化跡象，即便如今紐約已逐漸從疫後復甦，問題仍未獲得解決。

據州主計長狄拿玻利(Tom DiNapoli)辦公室日前發布的報告，藥物使用過量致死事件在新冠疫情期間激增，涉及鴉片類藥物(Opioid)的死亡更是在2019至2021年增加68%；單在2021年就有5000名紐約民眾死於鴉片類藥物過量，主要原因是由於非法芬太尼(illicit fentanyl)及其他合成鴉片類藥物成分的影響，服用毒品導致的死亡人數劇增。

「新冠疫情對所有人而言都是非常困難且壓力大的時期，特別對有毒癮的人而是考驗」，狄拿玻利說，這是一個孤立、恐懼、且充滿不確定性的時期。

長島家庭和兒童協會(Family and Children's Association)總裁Jeffery Reynolds指出，這是由疫情帶來的眾多心理健康 後果之一，發現心理健康出現問題的徵兆增加，酗酒問題上升35%；許多家庭無法正常運作，孩子不能去學校上課，家庭暴力、虐待孩童事件的頻發，直到現在都還未恢復常態。

報告建議州府提供更多心理健康、干預服務，直接為有需求的社區提供資金，協助當地解決問題。

12歲以上 每10人就有1人憂鬱症

而近期哥倫比亞大學也發布一項報告，顯示在疫情爆發以前，年輕人的憂鬱情況就有惡化的跡象；2020年，12歲以上每10個美國人中就有一人患有憂鬱症，大約是9.2%的美國人，而在12至25歲人中，每五人就有一人有憂鬱症，相比2019年的8.6%、2015年的7.3%呈上升趨勢。

憂鬱症在年過35歲的人中並無大增，2019年16%成人罹患憂鬱症，相比2015年增加3%、2020年增加1%；年齡不僅是唯一因素，報告也發現來自貧困的家庭也面臨更大程度的憂鬱情況。

這項研究的主要作者Renee Goodwin表示，人們一直將心理健康概念化，視為一個需要臨床治療的病症，誤以為患病率很低；但其實州府和市府都應推出更多心理健康服務，關注公眾精神健康，也注重投資在針對年輕人的健康服務，解決專業人手短缺的問題。

New York Foundling心理健康服務副會長Ruth Gerson表示，從疫情前就存在的一個問題，到至今為止仍有很多孩童因精神健康問題被送到急症室，是因為他們一直無處可去，更多的行為健康護理需提供給家庭和小孩。