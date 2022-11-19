紐約撫創之家 華人精障者第二個家

皇后區的撫創之家已成立34年，有1500多名註冊會員，幫助心理疾病患者以不同方式康復。(記者牟蘭／攝影)

56歲皇后區 居民莫偉明患雙向情緒障礙(Bipolar Schizophrenia)，他18年前加入撫創之家(Venture House)精神康復機構，成為首個華人 會員，他在此交友、學習技能並找到一份工作，逐漸恢復正常生活，見證華人會員日益增加，他呼籲民眾更正視心理問題，加入這個大家庭，「這裡是我的第二個家」。

撫創之家的華人社工陳琳表示，撫創之家幫助會員找工作與住所，以不同的方式幫助患者康復。(記者牟蘭／攝影)

撫創之家的華人社工陳琳介紹，該非營利機構主要幫助精神障礙人士恢復正常，機構裡沒有患者，只有「會員」，通過員工與會員攜手共同經營，會員可在此學習技能，機構也會協助找工作與住所，以不同的方式協助康復，且服務免費。

母過世打擊大 患雙向情緒障礙

來自上海的莫偉明就是其中一員，他說，母親離世對他打擊巨大，父親也住在養老院，撫創之家成了他唯一支柱；他於2004年在醫生的推薦下，加入撫創之家，成為當時唯一的華人會員，每天先搭公車，再轉地鐵到此參與活動，多年間結交不少朋友。

莫偉明作為嚮導，介紹撫創之家的部門。(記者牟蘭／攝影)

莫偉明介紹撫創之家的各個部門，占地兩層樓的該機構，包括找工組、找房組、文宣與數據組還有花園與餐廳等，由會員與工作人員共同打理，疫情期間，他通過網路參加撫創之家的活動，日前還找到一份倉庫搬運工的工作，感到未來充滿可能。

蘇納爾通過演奏小提琴、中提琴與大提琴，幫助其他患者完成心理治療。(記者牟蘭／攝影)

蘇納爾(Neesa Sunar)是一名社工，因身患心理疾病，成為撫創之家會員之一，她每周到機構一、兩次，通過演奏各式提琴，幫助其他患者完成心理治療。

邦恩表示，撫創之家疫情期間也從未關閉，通過Zoom、臉書、電郵與短信等與會員交流，期間保持會所開放，為無法使用電子設備者提供場所。(記者牟蘭／攝影)

撫創之家的教育組主管邦恩(Magelene Boon)表示，撫創之家疫情期間也從未關閉，通過Zoom、臉書、電郵與短信等與會員交流，期間保持會所開放，為無法使用電子設備者提供交流場所，開放後也要求會員戴口罩，避免病毒傳播。

莫偉明作為嚮導，介紹撫創之家的部門。(記者牟蘭／攝影)

市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)表示，精神障礙者也是社區一員，撫創之家等機構為這些人士提供康復的場所，幫助他們繼續生活；他說，類似機構是幫助這些患者康復與加強社區心理健康的核心，避免遊民或心理疾病危機成為犯罪的原因。

政府將投資 籲更多亞裔 需求者加入

瓦桑指，類似撫創之家的會所已存在多時，但被社區忽視，「我們會繼續投資，讓更多飽受精神疾病困擾的朋友、家人與鄰居，參與這種拯救生命的社會機構」。

撫創之家的執行主任道格拉絲(Juliet Douglas)表示，皇后區的撫創之家已成立34年，2017年在史泰登島開設第二個分部，目前有1500名登記會員，其中皇后區有350名活躍會員、史島300名會員，亞裔只占10%，「只要登記是會員，一直都是會員，隨時來都可以」。

撫創之家的後花園。(記者牟蘭／攝影)

道格拉絲指，亞裔會員的人數近期增加，她呼籲更多有需者參與，打破罹患精神疾病被污名化的刻板印象；她說，有意參加患有精神疾病的成人，可致電撫創之家(718)658-7201預約參觀，了解申請詳情，符合標準後，需提交部分文件。

莫偉明作為嚮導，介紹撫創之家的部門。(記者牟蘭／攝影)

根據撫創之家官網，會所主要服務嚴重憂鬱症患者、雙向情緒障礙者、精神分裂者與分裂情感障礙者，皇后區的地址為牙買加Hillside大道150-10號，周一與周五為上午9時到下午5時，周二到周四為上午9時到晚8時，周六為上午11時到下午4時，周日時間不定。