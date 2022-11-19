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慶感恩節 超市、官員華人組織派火雞

記者牟蘭╱紐約報導
新世界超市18日贊助皇后區區長理查茲(Donovan Richards)辦公室與市長辦公室社區服務部200多隻火雞，分發給法拉盛社區非營利機構。(記者牟蘭╱攝影)
新世界超市18日贊助皇后區區長理查茲(Donovan Richards)辦公室與市長辦公室社區服務部200多隻火雞，分發給法拉盛社區非營利機構。(記者牟蘭╱攝影)

熬過疫情至暗時刻，新世界超市(Jmart)18日贊助皇后區區長理查茲(Donovan Richards)辦公室與市長辦公室社區服務部200多隻火雞，分發給紐約勵馨婦幼關懷中心、紐約台灣會館與亞美醫師協會老人中心等非營利組織，與民眾共慶即將到來的感恩節。

市長辦公室社區服務部局長克雷茲曼(Fred Kreizman)表示，此次為該辦公室在市長亞當斯(Eric Adams)上任後首次向華裔社區派火雞，指亞當斯是社區的老朋友，肯定亞裔貢獻。

新世界超市副總裁邵William表示，今年火雞因通貨膨脹價格大漲，感恩節吃火雞成為部分家庭負擔，該超市透過贊助回饋社區，一同熬過艱難時刻，讓更多民眾在節日能吃上大餐。

皇后區副區長楊艾妮(Ebony Young)表示，火雞將分發給非營利組織，再由組織派給需要民眾；紐約勵馨總幹事劉元芬表示，工作人員屆時將為求助的婦女與未成年孩子烤火雞，再分發給所需的家庭。

台灣會館副理事長方秀蓉、亞美醫師協會(CAIPA)董事劉玉清與公共關係部總監黃雪莉，新世界商城總裁邵連武、執行總裁黃苔莉，和市議員黃敏儀等出席。

亞當斯 皇后區 老人中心

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