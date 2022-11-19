法拉盛華商會攜市議員 連送火雞13年

黃敏儀與法拉盛華商會等向當地的非營利組織捐贈300多隻火雞。(記者牟蘭╱攝影)

感恩節臨近，市議員黃敏儀聯合法拉盛 華人工商促進會(FCBA)與華裔 地產協會(Chinese American Real Estate Association)等，18日向法拉盛老人中心 與非營利組織等派發逾300隻火雞，其中法拉盛華商會已連續13年與市議員合作派火雞，通過美食共享節日喜悅。

黃敏儀與法拉盛華商會代表等當天首站前往華策會(CPC)福壽老人中心，分派30隻火雞；該中心當天也獲得由皇后區長理查茲(Donovan Richards)捐贈的20隻火雞，福壽老人中心主任鄭石表示，50隻火雞以抽獎方式贈出，300多名長者一早前來參加抽獎。

法拉盛華商會首席顧問杜彼得表示，華商會與前任市議員顧雅明從12年前開始，每年都會送火雞給當地非營利組織，今年首站選在福壽老人中心，期盼更多華裔長者能品嘗美食。

首次以市議員身分向社區贈送火雞，黃敏儀表示，法拉盛華商會贊助150隻火雞、連鎖超市韓亞龍(H Mart)贊助100隻，華裔地產商會贊助50隻，今年也增加部分派發機構，包括她的母校189中學。