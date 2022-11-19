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富貴粵劇學院疫後大型首演 400人捧場

紐約訊
紐約富貴粵劇學院日前在中華公所舉行疫後首次大型演出。圖為富貴粵劇學院董事長李伍蕙蓮。(主辦方提供，蘇群娟攝影)
紐約富貴粵劇學院日前在中華公所舉行疫後首次大型演出。圖為富貴粵劇學院董事長李伍蕙蓮。(主辦方提供，蘇群娟攝影)

紐約富貴粵劇學院董事長李伍蕙蓮，日前在紐約中華公所中山紀念堂舉辦富貴粵劇學院疫情重啟第一次大型演出，吸引400人到場參與欣賞。

駐紐約台北經濟文化辦事處副處長陳珮瑩、紐約華僑文教服務中心主任陳永豐及主任黃儷萱，對李伍蕙蓮的輝煌事蹟相當敬佩，期望共同支持粵劇推廣及深耕粵劇藝術。

紐約富貴粵劇學院於30年前成立，以推廣粵劇文化為宗旨，多年來邀請粵劇界表演藝術家任教，培養人才；在疫情和緩、華埠經濟逐漸復甦，才又恢復公演；當日表演內容包括隋宮十載菱花夢和對花鞋等十曲目。

李伍蕙蓮年輕時與子女胼手胝足為生活打拚，經營成衣工廠有所成，以奉獻粵劇文化及社區公益為傲，近幾十年持續資助華埠非營利機構。

當晚並舉辦慶功宴，表揚她多年來對推廣粵劇曲藝的貢獻；出席人士包括美洲協勝公會總顧問兼紐約協勝公會元老團主席伍煥鵬伉儷、美洲協勝公會總理黃仕初伉儷、紐約中華公所顧問伍銳賢、紐約台山寧陽會館主席伍健平伉儷、全美李氏公所元老李可喬伉儷、紐約詩畫琴棋會主席岑灼槐，費城中華公所董事長林興及麥鵬、總顧問兼費城協勝公會元老陳姿偕同兩位主席馬駿、鄭依彬一行30人、紐約華僑學校校長王憲筠及僑團領袖多人。

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