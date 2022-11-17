我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝

密利：解放軍訓練不足 犯台將是戰略錯誤 如同普亭侵烏

富康醫療 18日舉行日落公園社區中心開放日

記者顏潔恩／紐約即時報導
由富康醫療聯同舉辦的「日落公園社區中心開放日」，定於本月18日在8大道舉行。(記者顏潔恩/攝影)
由富康醫療聯同舉辦的「日落公園社區中心開放日」，定於本月18日在8大道舉行。(記者顏潔恩/攝影)

由富康醫療聯同紐約市長移民辦公室、瑪摩利醫院、阿茲海默症關愛服務、壽星花園療養院舉辦的「日落公園社區中心開放日」，定於18日(周五)在8大道舉行；屆時將贈送精美禮品，並邀請專家講解有關健保計畫、護理等服務，提供社區有用的資訊。

富康醫療目前位於8大道5521號的中心已開張試業，每日上午9時至下午5時，另提供免費社區服務包括：紅藍卡醫療保險、免費護理申請、免費護理證書培訓、糧食券個人諮詢、申請及續期、傷殘津貼、退休金、老人房屋申請、老人電話申請及續期、老人及政府房屋續期、半價地鐵卡、免費網路申請服務等。

在新冠疫情以後，華社對健康的意識提升，希望藉助該活動令社區接觸更多資源；在多機構的贊助下，富康醫療將於18日舉辦開放日活動，將派送各種小禮品，以及一系列講座了解富康醫療的健保計畫，家庭護理、長期護理、安寧照護等靈活安穩的服務，讓民眾能夠管理自己的健康，根據自身需求選擇合適的方案。

活動時間是18日早上10時至下午3時，地址是布碌崙8大道5521號，民眾出席無需預約；禮品數量有限，先到先得，送完為止。

8大道 健保 地鐵卡

上一則

紐約市第三方平台外賣郎時薪 將在2年內漲至近24元

下一則

天景購物中心雙十一購物節百萬網紅與粉絲共度單身週末時光

延伸閱讀

華聯會牽親情健保 17日派發節日食物

華聯會牽親情健保 17日派發節日食物
哪個健保計畫最適合你 健安保險協助選擇

哪個健保計畫最適合你 健安保險協助選擇
新州小鎮「白人」大道 改名退伍軍人大道

新州小鎮「白人」大道 改名退伍軍人大道
康華護理、長友協會感恩警 贈109分局蘋果

康華護理、長友協會感恩警 贈109分局蘋果
健信醫保健康日　啓揚活动中心隆重舉行

健信醫保健康日　啓揚活动中心隆重舉行

熱門新聞

秋園丘一所高中10日發生槍擊案，一名18歲的學生在校門外中彈身亡。(讀者提供)

紐約秋園丘高中生 校門口中7彈身亡

2022-11-11 09:38
法拉盛槍擊案，警方晚間於現場調查。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約華社車禍變命案 48歲男後腦中槍不治

2022-11-09 23:51
男子涉嫌兩起模式搶案，被警方通緝；圖為其中一嫌。(市警提供)

紐約法拉盛華裔駕駛 被隔窗以槍抵頭 帶匪回家「取錢」

2022-11-09 10:55
貝賽亞裔聚集區10日發生入室搶劫，一名長者在家中被兩名匪徒綑綁，搶走家中財物。(讀者提供)

貝賽入室搶劫 老婦雙手被捆

2022-11-11 02:26
當紅女歌星亞莉安娜(Ariana Grande，左)和親哥哥弗蘭基(Frankie Grande，右)。圖為2015年11月檔案照。Getty Images

女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫

2022-11-15 12:46
蔡亨利日前在地鐵站內被劫，他回憶當時的驚險時刻。(取自@tmstoomuchswag的Instagram)

紐約地鐵遭群毆、搶劫 華裔網紅：全車多人目擊 無人阻止

2022-11-09 09:25

超人氣

更多 >
習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多

習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多
預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人

預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人
年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助

年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助
南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺

南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺
共和黨大金主、黑石集團執行長蘇世民：不支持川普參選

共和黨大金主、黑石集團執行長蘇世民：不支持川普參選