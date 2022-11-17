富康醫療 18日舉行日落公園社區中心開放日

由富康醫療聯同舉辦的「日落公園社區中心開放日」，定於本月18日在8大道舉行。(記者顏潔恩/攝影)

由富康醫療聯同紐約市長移民辦公室、瑪摩利醫院、阿茲海默症關愛服務、壽星花園療養院舉辦的「日落公園社區中心開放日」，定於18日(周五)在8大道 舉行；屆時將贈送精美禮品，並邀請專家講解有關健保 計畫、護理等服務，提供社區有用的資訊。

富康醫療目前位於8大道5521號的中心已開張試業，每日上午9時至下午5時，另提供免費社區服務包括：紅藍卡醫療保險、免費護理申請、免費護理證書培訓、糧食券個人諮詢、申請及續期、傷殘津貼、退休金、老人房屋申請、老人電話申請及續期、老人及政府房屋續期、半價地鐵卡 、免費網路申請服務等。

在新冠疫情以後，華社對健康的意識提升，希望藉助該活動令社區接觸更多資源；在多機構的贊助下，富康醫療將於18日舉辦開放日活動，將派送各種小禮品，以及一系列講座了解富康醫療的健保計畫，家庭護理、長期護理、安寧照護等靈活安穩的服務，讓民眾能夠管理自己的健康，根據自身需求選擇合適的方案。

活動時間是18日早上10時至下午3時，地址是布碌崙8大道5521號，民眾出席無需預約；禮品數量有限，先到先得，送完為止。