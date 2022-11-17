不受仲裁約束 華人護理員續上訴追討被欠工資

華人職工會持續發聲，希望一石激起千層浪。(職工會提供)

少數族裔護理員連續工作24小時遭拖欠工資，工會妥協進入強制仲裁賠償的罵聲不斷。華人 職工會16日表示，日前紐約州高等法院法官做出裁決，稱在2016年之前離開Premier Home Health Care Services的工人可不進入仲裁，繼續提告追討工資；而此前法院也對Family Home Care Services做出同樣的裁決；與會者希望，法官能繼續做出類似判決，使更多護理員能繼續上訴追討，逃離公司和工會的剝削。

法官裁定，「在1199SEIU醫療工作者東部聯盟(1199SEIU United Healthcare Workers East，簡稱1199SEIU)2016協議備忘錄(2016 Memorandum of Agreement)迫使所有人進入強制仲裁之前離開Premier Home Health Care Services的護理員，可繼續進行集體訴訟。」

簡言之，在2016年5月17日退休 或從該公司離職的護理員，可以繼續控訴其雇主，而不受工會仲裁協議的約束。該協議只向工人賠償被拖欠工資總額的0.5%，每人數百、最多1000元。

華人職工會幹事寧子舜表示，好消息是，法院也對可另一家護理機構Family Home Care Services做出同樣的裁決。他希望裁決能一石激起千層浪，更多的護理員能不受仲裁約束，繼續上訴追討被拖欠的工資。

職工會鼓勵所有在2016年之前退休或離職的護理員能站出來。與會者費爾南德斯(Elvia Fernandez)表示，自己在2013和2014年間為Premier Home Health Care Services工作，24小時輪班只拿12小時工資；後來又在中華基督教長老會家庭護理中心工作到2015年9月，拿著一樣的工資和24小時工作，護理公司不斷催促護理員接受仲裁，藐視勞動。

州眾議員 金兌錫(Ron Kim)表示，高等法院支持護理員，拒絕1199SEIU強制仲裁的動議是一個好的開端，但工會和護理公司不尊重合同自主權，強迫護理員接受不公平仲裁，竊取數十億勞動工資；他的辦公室將繼續對護理公司違反州勞動法的行為進行調查。