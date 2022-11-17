校長薪水勝哈佛 大學教師罷課爭調薪

帕森設計學院和新學院教師抗議四年未漲工資，在校門外罷課遊行。(取自UAW Local 7902工會推特)

紐約市的兩所大學帕森設計學院(Parsons School of Design)和新學院(The New School)，因教師們抗議四年未漲工資，於16日舉行集體罷工 ，抗議校長薪水超過哈佛大學 (Harvard University)，但教職員工收入待遇卻難以糊口。

組織罷工的A.C.T.-U.A.W. Local 7902工會表示，兩所院校的教職員工主要為兼職教授，過去四年來薪資都未上調，導致收入難以跟上通貨膨脹 的步伐，等於比2018年下降18%；與此同時，新學院的校長薪酬超過了哈佛大學校長，使教職員工都在抱怨行政人員收入遠超授課老師。

帕森設計學院和新學院教師抗議四年未漲工資，在校門外罷課遊行。(取自UAW Local 7902工會推特)

兩所高校的200多名教師們在16日停止了手頭的工作，拒絕批改作業和到校上課，在校門口發起抗議集會，要求改善薪資待遇和工作條件，「新學院的聲譽建立在其進步派的價值觀上，但它對其員工的態度，卻與自己的名聲不符。」A.C.T.-U.A.W. Local 7902工會發表聲明稱，即使校方在談判中，提出可以給出3.5%的工資增長，但鑑於最近幾個月的通貨膨脹，這個漲幅根本不夠。

根據新學院經濟系教授Sanjay Reddy的分析，在2014年至2019年間，該校管理層的薪水增加了45%，而自己和其他教授的工資，只上調了17%。「工會的統計也顯示，新學院的行政開支是全美平均水平的2.3倍。」

新學院的帕森設計學院發言人回應稱，談判團隊正在努力和工會達成和解，新一輪的談判將在本周晚些時候啟動，「相信我們會成功達成新的協議。」