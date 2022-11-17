我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝

校長薪水勝哈佛 大學教師罷課爭調薪

記者張心／紐約報導
帕森設計學院和新學院教師抗議四年未漲工資，在校門外罷課遊行。(取自UAW Local 7902工會推特)
帕森設計學院和新學院教師抗議四年未漲工資，在校門外罷課遊行。(取自UAW Local 7902工會推特)

紐約市的兩所大學帕森設計學院(Parsons School of Design)和新學院(The New School)，因教師們抗議四年未漲工資，於16日舉行集體罷工，抗議校長薪水超過哈佛大學(Harvard University)，但教職員工收入待遇卻難以糊口。

組織罷工的A.C.T.-U.A.W. Local 7902工會表示，兩所院校的教職員工主要為兼職教授，過去四年來薪資都未上調，導致收入難以跟上通貨膨脹的步伐，等於比2018年下降18%；與此同時，新學院的校長薪酬超過了哈佛大學校長，使教職員工都在抱怨行政人員收入遠超授課老師。

帕森設計學院和新學院教師抗議四年未漲工資，在校門外罷課遊行。(取自UAW Loc...
帕森設計學院和新學院教師抗議四年未漲工資，在校門外罷課遊行。(取自UAW Local 7902工會推特)

兩所高校的200多名教師們在16日停止了手頭的工作，拒絕批改作業和到校上課，在校門口發起抗議集會，要求改善薪資待遇和工作條件，「新學院的聲譽建立在其進步派的價值觀上，但它對其員工的態度，卻與自己的名聲不符。」A.C.T.-U.A.W. Local 7902工會發表聲明稱，即使校方在談判中，提出可以給出3.5%的工資增長，但鑑於最近幾個月的通貨膨脹，這個漲幅根本不夠。

根據新學院經濟系教授Sanjay Reddy的分析，在2014年至2019年間，該校管理層的薪水增加了45%，而自己和其他教授的工資，只上調了17%。「工會的統計也顯示，新學院的行政開支是全美平均水平的2.3倍。」

新學院的帕森設計學院發言人回應稱，談判團隊正在努力和工會達成和解，新一輪的談判將在本周晚些時候啟動，「相信我們會成功達成新的協議。」

哈佛大學 通貨膨脹 罷工

上一則

MetaMoon音樂節 亞裔歌手疫後紐約首唱

下一則

華男海邊釣魚 遭4華青暴打洗劫

延伸閱讀

紐約市第三方平台外賣郎時薪 將在2年內漲至近24元

紐約市第三方平台外賣郎時薪 將在2年內漲至近24元
撐不下去… 北北基計程車喊起跳90元

撐不下去… 北北基計程車喊起跳90元
爭取公平薪資 華生助教參與加大罷工

爭取公平薪資 華生助教參與加大罷工
「薪」事談不攏 加大10校區5萬教研人員罷工

「薪」事談不攏 加大10校區5萬教研人員罷工
要求加薪 4.8萬加大員工今罷工 全國最大規模校園罷工行動

要求加薪 4.8萬加大員工今罷工 全國最大規模校園罷工行動

熱門新聞

秋園丘一所高中10日發生槍擊案，一名18歲的學生在校門外中彈身亡。(讀者提供)

紐約秋園丘高中生 校門口中7彈身亡

2022-11-11 09:38
法拉盛槍擊案，警方晚間於現場調查。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約華社車禍變命案 48歲男後腦中槍不治

2022-11-09 23:51
男子涉嫌兩起模式搶案，被警方通緝；圖為其中一嫌。(市警提供)

紐約法拉盛華裔駕駛 被隔窗以槍抵頭 帶匪回家「取錢」

2022-11-09 10:55
貝賽亞裔聚集區10日發生入室搶劫，一名長者在家中被兩名匪徒綑綁，搶走家中財物。(讀者提供)

貝賽入室搶劫 老婦雙手被捆

2022-11-11 02:26
當紅女歌星亞莉安娜(Ariana Grande，左)和親哥哥弗蘭基(Frankie Grande，右)。圖為2015年11月檔案照。Getty Images

女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫

2022-11-15 12:46
蔡亨利日前在地鐵站內被劫，他回憶當時的驚險時刻。(取自@tmstoomuchswag的Instagram)

紐約地鐵遭群毆、搶劫 華裔網紅：全車多人目擊 無人阻止

2022-11-09 09:25

超人氣

更多 >
習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多

習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多
預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人

預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人
年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助

年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助
南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺

南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺
灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝

灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝