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MetaMoon音樂節 亞裔歌手疫後紐約首唱

紐約訊
MetaMoon音樂節向美國展示亞洲新生代音樂文化和流行趨勢。(主辦方提供)
MetaMoon音樂節向美國展示亞洲新生代音樂文化和流行趨勢。(主辦方提供)

為了建構亞洲和美國音樂交流的橋梁，展示亞洲新生代音樂文化和流行趨勢，在亞裔中有高知名度的歌手張藝興、歐陽靖、袁婭維等，將於11月26日(周六)在紐約參加MetaMoon音樂節，進行疫情後的首次美國表演。

主辦方Graceful Media創始人Grace Chen表示，亞裔社區歷來在美國娛樂和媒體界的代表性不足，希望通過舉辦音樂節的形式，向美國社會介紹亞裔的人才、故事和發展。

MetaMoon音樂節邀請到亞洲唱跳歌手代表張藝興(Lay Zhang)作為表演嘉賓，他也對於在美國的演出十分期待，「我很高興能在紐約同一直支持我的歌迷分享我的音樂。」而去年憑藉綜藝節目「披荊斬棘的哥哥」紅遍亞洲的法拉盛華裔青年歐陽靖(MC Jin)，則非常開心能在自己長大的地方，擔任全場演出的主持人。

「紐約是現代藝術之都，能把中國音樂和藝人介紹給紐約乃至全美國的觀眾，我覺得意義非凡。」巴克萊中心(Barclays Center)主席蔡崇信表示，很高興這場活動將在巴克萊中心舉辦。

MetaMoon音樂節還邀請到中國歌手袁婭維(Tia Ray)，台裔歌手、f(x)組合中的劉逸雲(Amber Liu)，蘇芮琪等。詳情請參：https://metamoonfest.com/。

憑藉綜藝節目「披荊斬棘的哥哥」紅遍亞洲的法拉盛華裔青年歐陽靖擔任主持人。（主辦方...
憑藉綜藝節目「披荊斬棘的哥哥」紅遍亞洲的法拉盛華裔青年歐陽靖擔任主持人。（主辦方提供）
MetaMoon音樂節邀請到亞洲唱跳歌手代表張藝興(Lay Zhang)作為表演...
MetaMoon音樂節邀請到亞洲唱跳歌手代表張藝興(Lay Zhang)作為表演嘉賓。（主辦方提供）

亞裔 法拉盛 疫情

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