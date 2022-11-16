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沃爾瑪鴉片官司和解 紐約州獲賠1.16億元

記者張心╱紐約報導
詹樂霞控沃爾瑪助長販售類鴉片藥物，和解收場。(美聯社)
詹樂霞控沃爾瑪助長販售類鴉片藥物，和解收場。(美聯社)

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)15日表示，全美15個州共同發起對零售巨擘沃爾瑪(Walmart)銷售類鴉片藥物(Opioid)的訴訟，沃爾瑪同意支付31億元和解，紐約州將獲得1.16億元。

本月初，詹樂霞曾宣布，同樣捲入類鴉片藥物訴訟的梯瓦製藥(Teva Pharmaceuticals Ltd.)，因為涉嫌製造和分銷類鴉片藥物而向紐約州支付5.23億元和解金；其他幾家大型的藥品和零售公司，也曾在類似案件中以支付和解金收場。

根據美國疾病管制與預防中心(CDC)數據，1999年至2020年，超過56萬人死於類鴉片藥物使用過量，包括處方藥和非法藥物。全美15個州的檢察長組成聯盟，向沃爾瑪發起訴訟，「像沃爾瑪這樣的零售商，在助長販售類鴉片藥物，我們一起追究該企業的責任」詹樂霞說。

在長達多年的起訴後，沃爾瑪方面發布和解協議，也願意接受監督制約；但在聲明中，沃爾瑪依舊否認某些指控，「我們對這件事情中的指控有強烈異議。」沃爾瑪發言人哈格羅夫(Randy Hargrove)表示，和解是符合各方利益的最佳解決方案，也是對全美各社區對抗類鴉片藥物的重大資金援助，「這些援助款項將以最快速度到達各州。」

詹樂霞表示，紐約州將獲得1.16億元資金，但該協議並非最終版本，因為其他多州需要在年底前同意此和解方案。

沃爾瑪 紐約州 零售商

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