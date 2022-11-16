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憂選後被忽視 華人小房東示威維權

記者顏潔恩╱紐約報導
十多名華裔小房東15日於布碌崙民事法院外示威。(記者顏潔恩╱攝影)
十多名華裔小房東15日於布碌崙民事法院外示威。(記者顏潔恩╱攝影)

紐約州租房法令偏袒保護房客，令不少權益受損的小房東感到懊惱，認為州長霍楚(Kathy Hochul)連任將持續忽視他們的權益；15日布碌崙(布魯克林)十多名華裔小房東到民事法院外示威，要求法官公平審理案件，給小房東一個交代。

全美屋主維權聯盟的召集，十多名小房東一早於法院外示威，手舉標語「誰來保護小房東」、「小房東的命也是命」等。一屋主指出，很多小房東攢下錢買房出租給別人，自己又到外面租房，只是想混口飯吃的新移民；有人買下三家庭套房，自己家庭住一單位，把其他單位出租，不料遇到霸住的惡房客，趕不走又要同住一屋檐下，非常無奈。

一些租霸申請州府推出的「緊急租金援助計畫」(Emergency Rental Assistance Program，簡稱ERAP)，可申請程序拖延，屋主期間還是不能驅趕不繳房租的房客，以致產生摩擦；一名女房東以自身為例，過去三年來租霸住在她的樓上，入夜後故意製造噪音，多次溝通無效，不僅蒙受經濟損失，精神也受困擾。

「房客在法庭撒謊，法官卻完全聽信他們的話」，她指出，雖然法官表明是租客的個人原因，同意房東有權讓房客搬走，但又要雙方自行解決，房客肯定不會走。

全美屋主維權聯盟會員黃啟旺指出，新冠疫情以來，房客以此為理由故意不繳租，儘管找遍民選官員求助，但無人能真正提出方案；共和黨州長候選人李修頓(Lee Zeldin)拜訪華社時承諾會糾正，令他們看到希望，但沒想到他會敗選，現在則難指望霍楚會帶來任何改變。

小房東幾年來在法院提訴，但始終沒有結果，「房東們是真的走投無路，才決定採抗爭行動」；他指出，該聯盟將繼續在布碌崙及皇后區的民事法院外抗議，有意參與者可撥(917) 254-3529。

房東 布碌崙 霍楚

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