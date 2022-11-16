我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普確定再戰2024 拜登批他在位時「辜負美國」

世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖

紐約首批150張大麻許可 法官凍結63

記者顏潔恩╱紐約報導
紐約州即將核發第一批大麻營業許可證。(美聯社)
紐約州即將核發第一批大麻營業許可證。(美聯社)

紐約州大麻零售許可執照核發在即，一間總部位於密西根州的大麻零售公司，因大股東曾有大麻犯罪紀錄，不具備獲得第一批執照的資格；雪城聯邦法院目前已禁止州府核發執照給該公司任何設於紐約的實體店面，包括布碌崙(布魯克林)在內五地區的產業。

紐約州「大麻條例和稅收法」(Marijuana Regulation and Tax Act)去年3月通過，州大麻管理辦公室(Office of Cannabis Management，簡稱OCM)自8月起接受申請，將核發首批150個營業執照；規定在紐約州或聯邦法院曾面臨大麻相關指控的民眾，就算未被定罪，也不符合這次的申請資格。

另外申請人可使用大股東的住所或公司總部的地址，而近日一間位於密西根州的大麻零售公司Variscite NY One被指，其大股東Kenneth Gay曾因大麻相關犯罪被定罪；但該公司仍向紐約州申請執照。

雪城聯邦地區法院的法官Gary L. Sharpe近日裁決，禁止紐約州分發執照給該公司名下的產業，此舉影響了該州計畫頒發的150個許可證中的63個；Variscite公司設於布碌崙、紐約州中部(Central New York)、手指湖(Finger Lakes)、哈德遜中部(Mid-Hudson)、以及紐約州西部(Western New York)的店面，目前暫時被禁獲得執照。

Variscite在訴訟中反駁，該條約違反憲法對國際貿易的保護；而且若被其他企業搶占先機，被迫等待下一波的許可證，將會面臨無法彌補的損失。

第一批核發執照者可從州府設立的2億元基金中獲得貸款，用於店面的裝修，目前共884名個人或企業申請了該項目，19個非營利組織申請25個額外的許可證；OCM發言人Freeman Klopott表示，其辦公室將在本月21日審查並建議核准第一批許可證。

大麻 紐約州 布碌崙

上一則

女星亞莉安娜親哥 當街遇2少年打劫

下一則

攜2萬顆芬太尼被捕 毒販無保釋放

延伸閱讀

紐約聯準銀行與華爾街測試數位美元 不受FTX風波干擾

紐約聯準銀行與華爾街測試數位美元 不受FTX風波干擾
何偉文張巍鐘 接掌紐約崇正會

何偉文張巍鐘 接掌紐約崇正會
屋崙首屆大麻「公平周」開鑼 促進在地就業機會

屋崙首屆大麻「公平周」開鑼 促進在地就業機會
屋崙亞裔大麻業者：盼融入及回饋社區

屋崙亞裔大麻業者：盼融入及回饋社區
萬聖節疑送大麻軟糖給孩童 芝男遭控5重罪

萬聖節疑送大麻軟糖給孩童 芝男遭控5重罪

熱門新聞

秋園丘一所高中10日發生槍擊案，一名18歲的學生在校門外中彈身亡。(讀者提供)

紐約秋園丘高中生 校門口中7彈身亡

2022-11-11 09:38
蔡亨利日前在地鐵站內被劫，他回憶當時的驚險時刻。(取自@tmstoomuchswag的Instagram)

紐約地鐵遭群毆、搶劫 華裔網紅：全車多人目擊 無人阻止

2022-11-09 09:25
法拉盛槍擊案，警方晚間於現場調查。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約華社車禍變命案 48歲男後腦中槍不治

2022-11-09 23:51
男子涉嫌兩起模式搶案，被警方通緝；圖為其中一嫌。(市警提供)

紐約法拉盛華裔駕駛 被隔窗以槍抵頭 帶匪回家「取錢」

2022-11-09 10:55
貝賽亞裔聚集區10日發生入室搶劫，一名長者在家中被兩名匪徒綑綁，搶走家中財物。(讀者提供)

貝賽入室搶劫 老婦雙手被捆

2022-11-11 02:26
當紅女歌星亞莉安娜(Ariana Grande，左)和親哥哥弗蘭基(Frankie Grande，右)。圖為2015年11月檔案照。Getty Images

女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫

2022-11-15 12:46

超人氣

更多 >
217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席

217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席
這些都是心臟病的「隱形跡象」 預防要趁早

這些都是心臟病的「隱形跡象」 預防要趁早
馬斯克和查克柏格難兄難弟：皆因此特質慘遭滑鐵盧

馬斯克和查克柏格難兄難弟：皆因此特質慘遭滑鐵盧
拜習3.5小時峰會 漏了一個該談未談的重要議題

拜習3.5小時峰會 漏了一個該談未談的重要議題
女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫

女星亞莉安娜親哥 紐約曼哈頓中城當街遭2少年打劫