紐約首批150張大麻許可 法官凍結63

紐約州即將核發第一批大麻營業許可證。(美聯社)

紐約州大麻 零售許可執照核發在即，一間總部位於密西根州的大麻零售公司，因大股東曾有大麻犯罪紀錄，不具備獲得第一批執照的資格；雪城聯邦法院目前已禁止州府核發執照給該公司任何設於紐約的實體店面，包括布碌崙 (布魯克林)在內五地區的產業。

紐約州「大麻條例和稅收法」(Marijuana Regulation and Tax Act)去年3月通過，州大麻管理辦公室(Office of Cannabis Management，簡稱OCM)自8月起接受申請，將核發首批150個營業執照；規定在紐約州或聯邦法院曾面臨大麻相關指控的民眾，就算未被定罪，也不符合這次的申請資格。

另外申請人可使用大股東的住所或公司總部的地址，而近日一間位於密西根州的大麻零售公司Variscite NY One被指，其大股東Kenneth Gay曾因大麻相關犯罪被定罪；但該公司仍向紐約州申請執照。

雪城聯邦地區法院的法官Gary L. Sharpe近日裁決，禁止紐約州分發執照給該公司名下的產業，此舉影響了該州計畫頒發的150個許可證中的63個；Variscite公司設於布碌崙、紐約州中部(Central New York)、手指湖(Finger Lakes)、哈德遜中部(Mid-Hudson)、以及紐約州西部(Western New York)的店面，目前暫時被禁獲得執照。

Variscite在訴訟中反駁，該條約違反憲法對國際貿易的保護；而且若被其他企業搶占先機，被迫等待下一波的許可證，將會面臨無法彌補的損失。

第一批核發執照者可從州府設立的2億元基金中獲得貸款，用於店面的裝修，目前共884名個人或企業申請了該項目，19個非營利組織申請25個額外的許可證；OCM發言人Freeman Klopott表示，其辦公室將在本月21日審查並建議核准第一批許可證。