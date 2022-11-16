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紐約客談╱大麻店無照開業 引社區反感

紐約客談

紐約州去年3月通過大麻條例和稅收法，將成人使用大麻合法化，但州大麻管理辦公室(OCM)尚未批發大麻零售許可證，紐約市卻已有多家出售大麻的實體店面、改裝的大麻食品卡車，全部都屬非法經營；大麻相關議題在華社向來就不獲得廣泛支持，如今再添爭議，令部分民眾難以對大麻的使用改觀。

大麻的最大爭議之一，在聯邦列為與海洛因相等的毒品等級，比安非他命還要高，但已在美國不同州不同程度合法化，其中20多個州允許使用娛樂、成人用大麻；可不得不承認大麻的經濟效益確實存在，就算沒有合法的途徑，仍可從黑市購得，而合法化還能有一些優勢。

例如促進政府從種植到銷售的整體產業鏈，還能向大麻販售業者收稅；並且針對使用及銷售規定規畫細則，政府能更緊密監督大麻的合法使用，降低以往與大麻犯罪相關的風險。

紐約合法出售大麻就在眼前，但不少業者已利用漏洞、程序上的灰色地帶，開張實體店或卡車銷售，讓本就對大麻的使用抱有疑慮的人更反感，投機取巧的形式也被看作想逃脫州府的管理，不禁讓人感到更狐疑。

能走到合法化這一步，大麻銷售商其實已獲得極大勝利，操之過急只會引起副作用，OCM也發函譴責，違規者若不暫停販賣，恐賠上獲得執照的機會；現階段應等待州府統一制訂執法標準，並完成評估吸食大麻後受影響駕駛的鑑定標準等。

只要業者維持耐心，另一方面也有助更多人對大麻態度改觀、保持開明，頒布對大麻的細則也會增加民眾的信心，對業者生意說不定也是好事。

大麻合法化 紐約市 紐約州

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