台灣會館開講 美國韓裔單車樂遊台灣

台灣會館大家來開講，崔容準(右七)分享單車遊台灣經驗。(記者鄭怡嫣╱攝影)

大法拉盛 商會執行主任崔容準(John Choe)14日在法拉盛台灣會館的講座分享他騎單車環島、遊歷台灣的經歷，著重介紹台灣的原住民 文化及交通設施，建議美國及紐約參考台灣的自行車系統，解決塞車及汙染等問題，他也期望在法拉盛，各亞裔 社群能促進交流，加強理解。

崔容準為大法拉盛商會執行主任，也是法拉盛跨宗教信仰協會主席及交通替代方案董事會成員，他出生在韓國，在澳洲長大並在法拉盛定居，在2019年及2020年冬天，他獨自前往台灣騎單車旅行，了解當地的美食與原住民文化，並關注交通基礎設施。

崔容隼表示，台灣最令他印象深刻的就是豐富的歷史和多元的文化。歷史的特殊處境使得台灣文化呈現出多元面貌。台灣最早的原住民有著獨特的南島文化；荷蘭與西班牙在台灣的短暫殖民也留下一些特殊用語；日本殖民台灣的50年間，也很大地影響了台灣的生活習俗。

他表示，台灣不僅被譽為自行車王國，是全球自行車製造業的中心，公共交通基礎設施也十分便捷，台灣的微笑單車公共自行車租賃系統，由政府與自行車製造商合作推行，使民眾在乘坐地鐵、巴士等其他公共交通後可更自由地換行，自行車專用道也十分安全，美國及紐約市可以學習。