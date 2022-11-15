4亞裔警官提控:市警晉升歧視

退休亞裔警官阿里與其他三名警官指控市警總局有晉升歧視。(警方提供)

律師斯科拉(John Scola)代表亞裔 穆斯林退休 警官(Captain)阿里(Ahmad Alli)以及其他三名退休的亞裔警官，在布碌崙高等法院向市警總局提起訴訟，狀告紐約警察 局在警員晉升時存在歧視現象。

紐約每日新聞報導，一份市警內部報告稱，大多數警官不知道自己為什麼晉升，沒有晉升者也不知為何遭冷落。從2015年至2017年，亞裔晉升為副督察(Deputy Inspector)之前擔任警官的平均時間為7.2年。比任何其他少數族裔都長。

律師斯科拉計畫在訴訟中使用該報告。他以四名退休亞裔警官的名義，狀告市警察局晉升警員時存在歧視。斯科拉最初只代表阿里提出訴訟。阿里擔任警官超過十年，但從未升職。後來，斯科拉為將這個案子變成集體訴訟，又增加三名退休的亞裔警官作為原告。其他三名退休的亞裔警官情形類似，按照他們的資歷和水平，早就應該得到提拔，但卻無法如願。

斯科拉說，這四名退休警官都不想打這場官司，因為即使打贏，也為時過晚，但他們希望這場訴訟能推動市警總局進行實質性變革，解決晉升中的歧視問題。

該訴訟稱，十名白人警官中，約有六人獲得晉升。相比之下，十名亞裔警官中，卻只有兩人。亞裔占紐約市警員14%。

警員要通過考試才能成為警佐(Sergeant)、巡官(Lieutenant)和警官(Captain)。但再往上升等則不需要考試，被稱為「酌情晉升」。很多人批評市警總局提拔警員任人唯親，靠裙帶關系。為了使警察的公眾形象多樣化，還看族裔提拔警員。

律師依據的內部報告稱，酌情晉升制度缺乏結構和指導方針。報告發現，在接受調查的213名被推薦晉升的警官中有80%，大約170人甚至不知道他們被推薦。只有六人被告知未獲晉升的原因，19人在被拒絕後得到反饋。被推薦晉升的警官中有87%稱晉升過程不公平。「晉升是基於族裔、性別和關係」一位警官說，「沒有正式的晉升機制。」

市警總局以訴訟未決為由，拒絕回答有關調查的任何問題。