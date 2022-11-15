我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森妻子 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證

紐約法拉盛「老字號」華人小商家 光天化日遭搶

沒錢聘保安 市大高層大加薪惹議

記者張心╱紐約報導
NICHE排名顯示，市大總體得分為B級。（取自NICHE排名網站）
NICHE排名顯示，市大總體得分為B級。（取自NICHE排名網站）

紐約市立大學(CUNY)日前遭披露，高層管理人員薪酬猛增近30%，最高年薪達42萬元，但與此同時，該校入學率正大幅下滑；把州府預算用於高層薪酬的做法引起外界質疑。市大回應稱，只有漲薪才能留住人才。

根據市大文件，該校首席運營官巴蒂斯塔(Hector Batista)上月獲董事會批准，年薪由33萬增加至42萬，增幅27%。此外，該校內部人士表示，巴蒂斯塔同時獲得個人專車，由校內安保提供駕駛服務。

同期漲薪的還包括市大總顧問戴維斯(Derek Davis)，這位2019年從哈佛大學法學院跳槽到市大的高官，年薪也獲得30%的提升，從30萬元漲至39萬元。

董事會還批准其他兩名行政人員的兩位數加薪，包括副校長葛洛莉亞(Doriane Gloria)和加拉提(Maria Junco Galletti)，分別拿到15%加薪。

但同時，市大的入學率急速下降，由兩年前的27.1萬人降為24.3萬人。「入學率走下坡，他們卻在為自己的腰包加碼。」一名不具名市大員工表示。

「如果董事會認為管理層可以大幅漲薪，那麼教職員也都應該在下一個合同加薪才對。」該校專業教職大會(Professional Staff Congress)秘書路易斯(Penny Lewis)說，「許多教職員連在紐約市的基本生活費用都難以負擔。」

此前因為工資過低，市大難以找到足夠的安保人員；今年4月，州府為了市大能增聘員工，增加撥款12億元。「高層寧願照顧自己，也不顧學生和老師的安危。」一名內部行政人員說。

對此，市大發言人回應稱，該校的行政人員薪酬會定期審查，確保高級工作人員和全美其他高校持平，「我們處於一個具有挑戰性的就業市場，為了保持該校競爭力，招聘和留住有才能的領導，需要提供有競爭力的薪水。」

根據2022-2023年「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)大學排名，紐約市大在全美公立大學中位列第72，其社會流動係數(Social Mobility)達全美第12名。教育網站NICHE排名則顯示，市大的學術、教授、安全、價值、校園和多樣性方面，總體得分為B級。

紐約市大入學率下滑，管理高層卻接連加薪引起討論。圖為該校畢業典禮。(本報檔案照)
紐約市大入學率下滑，管理高層卻接連加薪引起討論。圖為該校畢業典禮。(本報檔案照)

紐約市 就業 預算

上一則

全美和統會年會 聚焦美中關係

延伸閱讀

要求加薪 4.8萬加大員工今罷工 全國最大規模校園罷工行動

要求加薪 4.8萬加大員工今罷工 全國最大規模校園罷工行動
亞當斯10億元庇護客帳單 向霍楚求援

亞當斯10億元庇護客帳單 向霍楚求援
照顧庇護客 紐約市府每年花6億

照顧庇護客 紐約市府每年花6億
通膨低薪 加大學生雇員近5萬人今罷工

通膨低薪 加大學生雇員近5萬人今罷工
聖荷西遊民基金怎用 州參議員柯提斯要查

聖荷西遊民基金怎用 州參議員柯提斯要查

熱門新聞

秋園丘一所高中10日發生槍擊案，一名18歲的學生在校門外中彈身亡。(讀者提供)

紐約秋園丘高中生 校門口中7彈身亡

2022-11-11 09:38
蔡亨利日前在地鐵站內被劫，他回憶當時的驚險時刻。(取自@tmstoomuchswag的Instagram)

紐約地鐵遭群毆、搶劫 華裔網紅：全車多人目擊 無人阻止

2022-11-09 09:25
法拉盛槍擊案，警方晚間於現場調查。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約華社車禍變命案 48歲男後腦中槍不治

2022-11-09 23:51
史島婦人落入彩票騙局，被騙7萬5000元。(警方提供)

彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬

2022-11-07 10:33
男子涉嫌兩起模式搶案，被警方通緝；圖為其中一嫌。(市警提供)

紐約法拉盛華裔駕駛 被隔窗以槍抵頭 帶匪回家「取錢」

2022-11-09 10:55
貝賽亞裔聚集區10日發生入室搶劫，一名長者在家中被兩名匪徒綑綁，搶走家中財物。(讀者提供)

貝賽入室搶劫 老婦雙手被捆

2022-11-11 02:26

超人氣

更多 >
拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中

拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中
好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多

好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多
拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者

拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者
川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意

川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意
停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已

停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已