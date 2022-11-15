沒錢聘保安 市大高層大加薪惹議

NICHE排名顯示，市大總體得分為B級。（取自NICHE排名網站）

紐約市 立大學(CUNY)日前遭披露，高層管理人員薪酬猛增近30%，最高年薪達42萬元，但與此同時，該校入學率正大幅下滑；把州府預算 用於高層薪酬的做法引起外界質疑。市大回應稱，只有漲薪才能留住人才。

根據市大文件，該校首席運營官巴蒂斯塔(Hector Batista)上月獲董事會批准，年薪由33萬增加至42萬，增幅27%。此外，該校內部人士表示，巴蒂斯塔同時獲得個人專車，由校內安保提供駕駛服務。

同期漲薪的還包括市大總顧問戴維斯(Derek Davis)，這位2019年從哈佛大學法學院跳槽到市大的高官，年薪也獲得30%的提升，從30萬元漲至39萬元。

董事會還批准其他兩名行政人員的兩位數加薪，包括副校長葛洛莉亞(Doriane Gloria)和加拉提(Maria Junco Galletti)，分別拿到15%加薪。

但同時，市大的入學率急速下降，由兩年前的27.1萬人降為24.3萬人。「入學率走下坡，他們卻在為自己的腰包加碼。」一名不具名市大員工表示。

「如果董事會認為管理層可以大幅漲薪，那麼教職員也都應該在下一個合同加薪才對。」該校專業教職大會(Professional Staff Congress)秘書路易斯(Penny Lewis)說，「許多教職員連在紐約市的基本生活費用都難以負擔。」

此前因為工資過低，市大難以找到足夠的安保人員；今年4月，州府為了市大能增聘員工，增加撥款12億元。「高層寧願照顧自己，也不顧學生和老師的安危。」一名內部行政人員說。

對此，市大發言人回應稱，該校的行政人員薪酬會定期審查，確保高級工作人員和全美其他高校持平，「我們處於一個具有挑戰性的就業 市場，為了保持該校競爭力，招聘和留住有才能的領導，需要提供有競爭力的薪水。」