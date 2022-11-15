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康尼島建渡輪碼頭 恐因成本擱置

記者胡聲橋╱紐約報導
紐約民眾搭「紐約水運公司」渡輪。(Getty Images)
紐約民眾搭「紐約水運公司」渡輪。(Getty Images)

紐約市經過詳盡的研究，仍無法確定是否在康尼島修建一處渡輪碼頭。紐約市經濟發展公司(NYCEDC)稱，他們將繼續致力於為康尼島提供渡輪服務，而倡導組織擔心，市府恐沒有足夠的資金來完成這個渡輪項目。

NYCEDC在12日發表的聲明中說，經過對康尼島渡輪碼頭不同地點的詳盡研究，以及與社區的對話，還沒有找到一條可操作，在財務上行得通的前進道路。不過，NYCEDC仍致力於於康尼島持續的經濟發展，希望與社區共同討論渡輪碼頭的前景。

市府在康尼島北岸的康尼島溪(Coney Island Creek)花數百萬元建造一處渡輪碼頭。然而，2021年發現康尼島溪存在「沙移」問題，影響航運安全。該碼頭的建設隨即喊停。

今年早些時候的評估發現，在康尼島北岸繼續修建碼頭，將花費超過3500萬元，而將康尼島南岸的Steeplechase碼頭改造成渡輪碼頭，也要耗資超過2500萬元。此外，為提供可靠的服務，各種配套設施還要再花2億元。

「為康尼島人建造海邊渡輪碼頭」(Coney Islanders for an Ocean Side Ferry)是一個由康尼島居民和利益相關方組成的支持渡輪的團體，他們認為紐約市沒有足夠的資金來完成這個海邊渡輪碼頭。該組織希望NYCEDC能用聯邦資金來建造這個渡輪碼頭。

紐約市無法確定是否繼續在康尼島建造渡輪碼頭。(記者胡聲橋/攝影)
紐約市無法確定是否繼續在康尼島建造渡輪碼頭。(記者胡聲橋/攝影)

康尼島 紐約市

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