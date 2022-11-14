流落街頭 鄉親送暖 白建明返中團聚

社區熱心人士為白建明(前排左四)捐款及送行。(記者鄭怡嫣╱攝影)

來自天津68歲的白建明，疫期工作受影響，流落法拉盛 街頭，因摔倒住院一年多，想回國治病並與妻女團聚的他，14日將啟程，13日晚，包括美國天津總商會在內的各界熱心人士，為他捐贈1680元及送行。

白建明回憶，1999年9月6日來到美國，想趁壯年再闖一闖，此前則在天津水產公司業務科任職。他在紐約落腳，並在外州餐館打工，2001年，因製冷吹風機直吹腦部導致中風，出院後，他改行作推拿，疫期客人驟減，交不出房租，於法拉盛王子街交40路的公園露宿。在那裡，他結識另一名來自上海的遊民劉玉生，「要是沒有疫情，我也不會淪落到這種地步」他說。

由於患有高血壓 、糖尿病、前列腺炎等疾病，他很難找到適合的住房或家庭旅館，為了生計和尊嚴，去年5月開始在街頭「自救」，搬一按摩長椅至法拉盛最熱鬧的長島鐵路 橋下，以10元至20元低價為人推拿，熱心人士為他與劉玉生送來帳篷，抵擋風雨，兩人成為街頭鄰居並互幫互助，「他給我韓國教會送的衣服，我幫他買早午餐，送他拐棍，我們是患難之交」。

去年10月底，白建明不慎再次摔倒，膝蓋受傷，被送進醫院，治療緩慢，小傷口連成一片，醫院被子單薄，他夜裡受涼，從能走路變得無法起身，轉院治療，住院超過一年，儘管院方不同意出院，但他決意回國治療，與家人團聚。

13日送別會上，白建明坐在輪椅上，感謝鄉親及各界人士在生意不好時仍對他慷慨解囊，令他感動，「人的善良是最美的衣裳」，他也難過自身際遇，「事業是男人的臉面，我也曾是紅衛兵班長與民兵班長」。