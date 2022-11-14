我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：美會推動加速武裝台 軍援能否到位仍取決於拜登

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

法拉盛槍殺案 非洲裔男腦中彈 曾謀殺毒販

記者鄭怡嫣／紐約報導
案發現場。(記者鄭怡嫣╱攝影)
案發現場。(記者鄭怡嫣╱攝影)

法拉盛市區近日發生槍殺案，警方調查一起肇事逃逸案時，意外在車輛後座發現一名48歲男子屍體，法院文件顯示他曾因謀殺毒販坐牢21年。目前案件仍在調查，警方呼籲知情民眾提供線索。

警方指，死者名為杜克斯(Myron Dukes)，曾因謀殺及搶劫罪判刑21年，此前住在康州Bridgeport，還曾自費出版自己創作的有關總統甘迺迪刺殺案的書籍。根據法院文件，1992年2月6日，他與同夥從康州開車到曼哈頓上城，本計畫搶劫毒販，開槍打死一名毒販後，被警察與毒販團夥追逐，最終被捕，他認罪謀殺及意圖搶劫，坐牢21年。朋友指，「此槍案像是1992年事件重演」。

本報先前報導，，9日下午4時15分，在法拉盛富蘭克林大道(Franklin Ave)交博生大道(Parsons Blvd)，一輛白色貨車與黑色路虎休旅車相撞，西語裔的貨車駕駛報警，黑色休旅車駕駛則取走車內一個黑包後逃離現場。警方於現場發現休旅車後座躺著一名非洲裔，後腦中槍，現場有彈殼，傷者送醫不治。

警方表示，暫不確定是否為逃逸駕駛所為。該駕駛也為非洲裔，身高約6呎2吋，逃跑時身穿黑衣、白褲子與白色運動鞋。知情民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

休旅 法拉盛 手機

上一則

照顧庇護客 市府每年花6億

下一則

貝賽持槍2匪綑綁老婦劫財 警緝嫌

延伸閱讀

紐約法拉盛代客停車 黑衣男伺機開走

紐約法拉盛代客停車 黑衣男伺機開走
口罩退潮…流感季提前襲紐約 醫生籲接種疫苗、保持戴罩

口罩退潮…流感季提前襲紐約 醫生籲接種疫苗、保持戴罩
紐約亞美地產協會 年會聚焦利率通膨

紐約亞美地產協會 年會聚焦利率通膨
王嘉廉醫療中心 19日免費打流感疫苗

王嘉廉醫療中心 19日免費打流感疫苗
紐約長島鐵路法拉盛緬街站 男臥軌遭撞不治

紐約長島鐵路法拉盛緬街站 男臥軌遭撞不治

熱門新聞

秋園丘一所高中10日發生槍擊案，一名18歲的學生在校門外中彈身亡。(讀者提供)

紐約秋園丘高中生 校門口中7彈身亡

2022-11-11 09:38
史島婦人落入彩票騙局，被騙7萬5000元。(警方提供)

彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬

2022-11-07 10:33
蔡亨利日前在地鐵站內被劫，他回憶當時的驚險時刻。(取自@tmstoomuchswag的Instagram)

紐約地鐵遭群毆、搶劫 華裔網紅：全車多人目擊 無人阻止

2022-11-09 09:25
法拉盛槍擊案，警方晚間於現場調查。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約華社車禍變命案 48歲男後腦中槍不治

2022-11-09 23:51
男子涉嫌兩起模式搶案，被警方通緝；圖為其中一嫌。(市警提供)

紐約法拉盛華裔駕駛 被隔窗以槍抵頭 帶匪回家「取錢」

2022-11-09 10:55
貝賽亞裔聚集區10日發生入室搶劫，一名長者在家中被兩名匪徒綑綁，搶走家中財物。(讀者提供)

貝賽入室搶劫 老婦雙手被捆

2022-11-11 02:26

超人氣

更多 >
亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？

亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？
李安街邊吃美食「被捕獲」 老闆曝他私下拒絕這件事

李安街邊吃美食「被捕獲」 老闆曝他私下拒絕這件事
不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散

不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散
民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝
買房後被頻討債 洛縣無辜華人新屋主快崩潰 幸貴人相助

買房後被頻討債 洛縣無辜華人新屋主快崩潰 幸貴人相助