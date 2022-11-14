法拉盛槍殺案 非洲裔男腦中彈 曾謀殺毒販

案發現場。(記者鄭怡嫣╱攝影)

法拉盛 市區近日發生槍殺案，警方調查一起肇事逃逸案時，意外在車輛後座發現一名48歲男子屍體，法院文件顯示他曾因謀殺毒販坐牢21年。目前案件仍在調查，警方呼籲知情民眾提供線索。

警方指，死者名為杜克斯(Myron Dukes)，曾因謀殺及搶劫罪判刑21年，此前住在康州Bridgeport，還曾自費出版自己創作的有關總統甘迺迪刺殺案的書籍。根據法院文件，1992年2月6日，他與同夥從康州開車到曼哈頓上城，本計畫搶劫毒販，開槍打死一名毒販後，被警察與毒販團夥追逐，最終被捕，他認罪謀殺及意圖搶劫，坐牢21年。朋友指，「此槍案像是1992年事件重演」。

本報先前報導，，9日下午4時15分，在法拉盛富蘭克林大道(Franklin Ave)交博生大道(Parsons Blvd)，一輛白色貨車與黑色路虎休旅 車相撞，西語裔的貨車駕駛報警，黑色休旅車駕駛則取走車內一個黑包後逃離現場。警方於現場發現休旅車後座躺著一名非洲裔，後腦中槍，現場有彈殼，傷者送醫不治。

警方表示，暫不確定是否為逃逸駕駛所為。該駕駛也為非洲裔，身高約6呎2吋，逃跑時身穿黑衣、白褲子與白色運動鞋。知情民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。