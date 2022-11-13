BQE公路重修會議 民憂三層結構老舊

BQE高速公路路況差，長期受駕駛詬病。(交通局提供)

市長亞當斯 (Eric Adams)與市交通局(DOT)局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)決定在討論如何大修常年破損的布碌崙 皇后區高速公路(BQE)過程中，廣納沿線居民的意見，市府近期舉行社區會議，討論如何整修BQE一段三層懸臂梁公路(triple cantilever)。發言者較認同修建一段封閉公路的建議，也有人對是否能如期啟動工程表示懷疑。

在布魯克林 高地(Brooklyn Heights)住了38年的雷諾茲(Andrew Reynolds)說，多年沒有對BQE的結構性問題採取行動後，這段老舊的三層懸臂梁公路不僅已是「怪胎」和「礙眼物」，而且很危險。居民指最好的方案是位於登波(Dumbo)的建築公司Bjarke Ingels Group的提議，即修建一條貫穿布魯克林大橋公園的地下封閉公路，上面再搭建平台，可用於住房、公共交通、自行車道、公園空間或社區設施。

與會者被邀請分享他們關於這段三層懸臂梁高速公路的關切、問題和願景，把它們寫在卡片或紙條上，貼在描述該公路歷史、建造問題、過去計劃和未來備選方案的一系列信息板上。盡管沒有集體問答環節，但居民可以與在場的大約20名市政工作人員進行一對一的交談。