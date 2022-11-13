我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海跟進放寬隔離天數 入境、密接改為「5+3」

柯瑞：某些國家拒絕COP27文件提1.5℃目標

BQE公路重修會議 民憂三層結構老舊

記者胡聲橋／紐約報導
BQE高速公路路況差，長期受駕駛詬病。(交通局提供)
BQE高速公路路況差，長期受駕駛詬病。(交通局提供)

市長亞當斯(Eric Adams)與市交通局(DOT)局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)決定在討論如何大修常年破損的布碌崙皇后區高速公路(BQE)過程中，廣納沿線居民的意見，市府近期舉行社區會議，討論如何整修BQE一段三層懸臂梁公路(triple cantilever)。發言者較認同修建一段封閉公路的建議，也有人對是否能如期啟動工程表示懷疑。

布魯克林高地(Brooklyn Heights)住了38年的雷諾茲(Andrew Reynolds)說，多年沒有對BQE的結構性問題採取行動後，這段老舊的三層懸臂梁公路不僅已是「怪胎」和「礙眼物」，而且很危險。居民指最好的方案是位於登波(Dumbo)的建築公司Bjarke Ingels Group的提議，即修建一條貫穿布魯克林大橋公園的地下封閉公路，上面再搭建平台，可用於住房、公共交通、自行車道、公園空間或社區設施。

與會者被邀請分享他們關於這段三層懸臂梁高速公路的關切、問題和願景，把它們寫在卡片或紙條上，貼在描述該公路歷史、建造問題、過去計劃和未來備選方案的一系列信息板上。盡管沒有集體問答環節，但居民可以與在場的大約20名市政工作人員進行一對一的交談。

市政府決心在2023年春季之前制定整修BQE的計畫，並在2026年中期付諸實施。不過，不少參加這次社區會議的居民說，這樣的社區會議他們已經看過太多次，恐只是一種推遲實際工作的方式。

市政府舉行修復BQE社區會議，聽取當地居民意見。(交通局提供)
市政府舉行修復BQE社區會議，聽取當地居民意見。(交通局提供)

布魯克林 亞當斯 布碌崙

上一則

紐約曼哈頓地鐵站1日2起持劫 嫌犯揮刀割臉

下一則

面對槍手自保 市警19日史島教堂開課

延伸閱讀

康尼島警民槍戰 家暴男被擊斃

康尼島警民槍戰 家暴男被擊斃
寇頓連任 布碌崙華人社區服務中心慶賀

寇頓連任 布碌崙華人社區服務中心慶賀
華裔翁被追打爆頭 班森賀公園不平靜

華裔翁被追打爆頭 班森賀公園不平靜
紐約客談／工薪家庭不挺 老牌議員落馬

紐約客談／工薪家庭不挺 老牌議員落馬
北京樓平價辣子雞爆紅 紐時評為年度10大菜餚之一

北京樓平價辣子雞爆紅 紐時評為年度10大菜餚之一

熱門新聞

秋園丘一所高中10日發生槍擊案，一名18歲的學生在校門外中彈身亡。(讀者提供)

紐約秋園丘高中生 校門口中7彈身亡

2022-11-11 09:38
史島婦人落入彩票騙局，被騙7萬5000元。(警方提供)

彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬

2022-11-07 10:33
法拉盛槍擊案，警方晚間於現場調查。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約華社車禍變命案 48歲男後腦中槍不治

2022-11-09 23:51
蔡亨利日前在地鐵站內被劫，他回憶當時的驚險時刻。(取自@tmstoomuchswag的Instagram)

紐約地鐵遭群毆、搶劫 華裔網紅：全車多人目擊 無人阻止

2022-11-09 09:25
男子涉嫌兩起模式搶案，被警方通緝；圖為其中一嫌。(市警提供)

紐約法拉盛華裔駕駛 被隔窗以槍抵頭 帶匪回家「取錢」

2022-11-09 10:55
貝賽亞裔聚集區10日發生入室搶劫，一名長者在家中被兩名匪徒綑綁，搶走家中財物。(讀者提供)

貝賽入室搶劫 老婦雙手被捆

2022-11-11 02:26

超人氣

更多 >
FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家

FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家
海外華人研討會 第4代亞裔移民嘆：永遠不能成為美國人

海外華人研討會 第4代亞裔移民嘆：永遠不能成為美國人
期中選舉／民主黨搶下內華達州 保住參院多數

期中選舉／民主黨搶下內華達州 保住參院多數
馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄

馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄
矽谷聖縣：女子在山谷中發現一袋選票

矽谷聖縣：女子在山谷中發現一袋選票