無人電動接駁車 甘迺迪機場測試

甘迺迪國際機場將投入使用無人駕駛電動接駁車。(Navya)

紐約公眾運輸持續進化，位於皇后區的紐約甘迺迪機場 ，正在測試無人電動接駁車，將載著乘客往返於長期停車場和機場航站樓。如果紐新航港局(Port Authority)決定使用這種全電動無人駕駛接駁車，甘迺迪機場將成為北美第一個使用此類技術的機場。

根據報導，新型的電動接駁車是一種四輪12座的全電動汽車，車內無人駕駛，遇到任何障礙物都會停下來。它在按照預訂路徑行進的同時，還有八個傳感器會隨時掃描周圍路況。

該全電動無人接駁車由Navya公司生產，也是紐新航港局考慮投資的幾種電動接駁車之一。目前， 已經開始測試，下一步還會考慮購買更多數量，做進一步試驗，包括運送真人。

另一方面，紐約大都會運輸署(MTA)已經敲定購買五輛電動Nova巴士的合同。根據Nova巴士公司的網站，這家公交巴士製造商將在其位於紐約上州 北部的普拉茨堡 (Plattsburgh)工廠建造五輛40呎長的該類型全電動巴士，預計2023年底前交付。

美國聯邦和紐約州 都在使用激勵機制，鼓勵使用清潔能源。MTA通過聯邦交通管理局的低排放和無排放補助計畫獲得了1億1600萬元，用於購買電動巴士，以取代使用柴油燃料的巴士。州長霍楚(Kathy Hochul)近日表示，有意在2035年，紐約州銷售的所有新車必須是電動車或混合動力車。