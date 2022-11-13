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畢業18個月 前市警總局長希爾之子升警探惹議

記者顏潔恩╱紐約報導
希爾被指使用個人關係，替兒子在市警局鋪路。(本報檔案照)
希爾被指使用個人關係，替兒子在市警局鋪路。(本報檔案照)

市警總局內部日前宣布一項消息，前市警總局局長希爾(Dermot Shea)的兒子理查·希爾(Richard Shea)，將在14日(周一)升任警探；該消息引起警方議論，指他去年5月從紐約市警察學院(New York City Police Academy)畢業，之後在涵蓋東部哈林區的市警23分局擔任巡邏警員，才18個月的時間便獲升職。

有警員認為這是在希爾的介入下幫兒子鋪路，全國前線工人聯盟(National Coalition of Front Line Workers)受託人John Macari也表示，「這就是赤裸裸的裙帶關係，不是不尊重他(理查·希爾)，但這是領導層的失敗。」

「他絕對沒有做任何事情來配得上那個頭銜」，一名匿名的警探表示，在毫無經驗的情況下就能升任警探，這對每個想成為警探的人來說都是一種打擊，「多得是經驗豐富的人值得這項升職。」

對此一名市警總局發言人12日表示，目前警探的人手嚴重短缺，需大約500名警探，因而讓理查·希爾在內合適的人選獲得升職的機會，「他不會因為與希爾的關係，而被取消原本就有資格擔任的職位」；他在作為警員期間共逮捕了32名嫌犯，大約每個月兩名，「他的能力絕不會比其他人低。」

希爾於2019年受前市長白思豪(Bill de Blasio)的任命成為局長，並在2021年底卸下職務，而在現市長亞當斯(Eric Adams)任命希維爾(Keechant Sewell)後，他也宣布退休；今年1月，傳出他在經營哈德遜廣場(Hudson Yards)的房地產巨頭找到新工作，被任命為商業物業管理的總裁。

針對該事件，希爾和理查·希爾都拒絕回應。

警察 亞當斯 白思豪

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