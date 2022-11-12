紐約退伍軍人節遊行 華裔老兵精神抖擻

第103屆美國退伍軍人節遊行，在曼哈頓第五大道登場。(美聯社)

第103屆美國退伍軍人節遊行 11日在曼哈頓第五大道登場，這是該遊行在疫情後第二年回歸，當日為雨天，但參加遊行的隊伍陣容壯大，近300個單位逾2萬人參加。紐約華裔 美國退伍軍人會也未缺席，老兵們無視風雨，在麥迪遜廣場公園排隊數小時後，舉旗踏步，意氣風發。

影音來源：記者張晨

遊行隊伍尚有25輛大型花車以及150台各式車輛等，沿第五大道從26街行進至45街。遊行總領隊(Grand Marshal)由美國海岸警衛隊首位非洲裔士官長巴頓(Vince M. Patton III)擔任，在他服役的30年中，曾外派33個國家，參加50多次搜索和救援行動，與此同時他還獲得兩個學士、一個碩士以及一個博士學位。

華裔美國退伍軍人會遊行花車。(記者張晨／攝影)

不僅退伍軍人，海陸空三軍的現役官兵、軍事學院學員與家屬，也在風雨中接受路兩旁觀眾的喝采，亞裔老兵們也意氣風發，韓裔 退伍軍人協會用韓文高唱著軍歌行進，走至30街韓國城內時，引來眾多年輕人矚目，並用韓語喝采。

華裔美國退伍軍人會的護旗隊伍意氣風發。(記者張晨／攝影)

華裔美國退伍軍人會四名老兵手舉軍旗，抖肩邁步，高聲前進；朱超然作為其中一名護旗手表示，他越戰期間參加海軍，駐守東南亞第七艦隊三年後，又參加預備役21年，1989年加入市懲教局，在雷德島監獄任職近七年，之後通過體能考試進入懲教局緊急部，服務至榮休。

圖為各國旗隊。(記者張晨／攝影)

他表示，華社遭遇很多挑戰，仇亞暴力犯罪是最重要的問題，華裔、韓裔、越南裔等都曾受害，作為退伍軍人及社區一員，必須站出來發聲。

民眾手舞國旗，冒雨觀看。(記者張晨／攝影)

傳統風笛演奏隊邁步向前。(記者張晨／攝影)

退伍軍人會會長伍元天則說，「美國華裔軍人參與過兩次世界大戰、韓戰、越戰、反恐戰爭等戰事，對貢獻國家感到驕傲。」去年是華裔士兵陳宇暉去世十周年，他是軍中霸凌和種族偏見的受害者，，但這不會阻礙亞裔年輕人從軍。

花車上坐著行動不便的年長老兵，接受觀眾致敬。(記者張晨／攝影)

退伍軍人日遊行自1929年以來一直在紐約市舉辦，已經成為重要遊行盛典。