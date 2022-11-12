璀璨星城燈光藝術節 長島開幕

2022年度璀璨星城燈光藝術節開幕式。(主辦單位提供)

璀璨星城(LuminoCity)攜手美國川渝同鄉會暨川渝總商會等，日前在長島 納蘇郡艾森豪威爾公園(Eisenhower Park)宣布啟動2022年璀璨星城燈光藝術節，帶來比往年陣容更大的燈展，推廣中國四川自貢非物質文化遺產，促進當地經濟發展，讓更多人了解中華文化。 2022年度璀璨星城燈光藝術節場地更大、燈組更多。(曾澄提供) 燈光藝術節打造「夢幻」場景。(主辦單位提供)

本次燈光展由納蘇郡政府、美國川渝同鄉會暨川渝總商會與璀璨星城共同舉辦，當天的開幕儀式在艾森豪威爾公園前舉辦，由納蘇郡公園局局長貝利亞(Darcy Belyea)主持，州參議員湯瑪士(Kevin Thomas)、中國駐紐約總領館僑務主任陳軍超與州長辦公室亞太裔事務主任范小江等致詞祝賀。

美國川渝同鄉會暨川渝總商會會長曾澄表示，今年是璀璨星城第四年在美國舉辦燈光節，相較於往年，今年的場地更大、燈組更多，希望打造「夢幻」場景；她指，同鄉會除幫助鄉親走出逆境外，還希望幫扶來自川渝小商家，推廣他們在美的生意。 燈光藝術節打造「夢幻」場景。(主辦單位提供) 燈光藝術節打造「夢幻」場景。(主辦單位提供)

曾澄表示，疫情 爆發，重創經濟，此次活動也希望幫助納蘇郡經濟復甦，向外族裔與華裔後代宣傳中國文化，消除歧視 與仇恨風氣；璀璨星城出品人逍伊希望今年燈光節活動豐富居民生活。

此次藝術節首次與當地政府共同舉辦，將艾森豪威爾公園打造成冬季聖誕季特色地點，有八個各具特色的主題展區，放置環保煙霧器，讓園區彷彿在雲海中，為遊客帶來「綠野仙踪」與「愛麗絲夢遊仙境」神秘感。 燈光藝術節打造「夢幻」場景。(主辦單位提供)

璀璨星城成立於2018年，已在全美各地成功舉辦多場燈光藝術節活動，累計超50萬人參加，相關活動受到紐約旅遊局關注，旨在促進美中文化交流、凝聚在美華僑，推廣中華文化。