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慈濟募款音樂會 知名華裔樂團助陣

記者鄭怡嫣╱紐約報導
活動海報。(慈濟提供)
活動海報。(慈濟提供)

感恩節臨近，慈濟基金會紐約分會宣布，將於19日(周六)舉辦募款音樂會「天下一家，紐約青年音樂節」，首度邀約美東本地華裔傑出青年樂團，透過歌聲凝聚愛心與希望，攜手轉變世界、共創美好未來。

慈濟紐約分會執行長蘇煜升表示，邁入第31年，慈濟每年都舉辦善款音樂會，今年的主題是「天下一家」，鼓勵社區的每一個人向有需要的人伸出援助之手，讓社區青年領袖在「可持續的未來」發揮更大影響力，並吸引、教育和激勵大紐約地區的年輕專業人士推動轉變，以實際行動改善社區，也歡迎更多志工加入慈濟食品及熟食發放、醫療眼科車等項目的隊伍。

此次音樂會的演出陣容，包括在樂壇屹立25 年、創作歌曲被葛萊美獎歌手錄製的藍調詩人蘇永斌(Kevin So) ；被喻為以非裔爵士嗓音展現爆發力的爵士歌手陳宣羽(Annie Chen) 及其爵士五重奏，她曾發行多張原創專輯，致力音樂教育，最新專輯則道出對大地之母的敬意與關懷；以最接地氣的方式將東方美感融入現代體系的主唱團麻辣大仙(SPICYJESUS)，團員的本業為視覺設計，創作歌曲則將音樂與視覺結合；以及由事業有成的程式設計師和律師組成的地下頻道(The Underground Channel) ，他們在紐約搖滾樂壇堅持多年，曾受邀為世界著名無影手吉他之神Michael Angelo Batio開場。

音樂會將於19日晚6時，在位於凱辛娜大道(Kissena Blvd.)65-30號皇后學院寇登劇院(Colden Auditorium, Kupferberg Center for the Arts)，感興趣或捐善款的民眾，可致電 (718)888-0866慈濟紐約分會洽詢，或登慈濟網站https://tzuchi.us/zh了解，募款將延續至本月29日。

紐約慈濟宣布舉辦「天下一家，紐約青年音樂節」。(記者鄭怡嫣╱攝影)
紐約慈濟宣布舉辦「天下一家，紐約青年音樂節」。(記者鄭怡嫣╱攝影)

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