抵抗監獄建案「唐人街大奮鬥」紐約首映

展現北美華裔社區團結一致守衛華埠的紀錄片「唐人街大奮鬥」紐約首映。(片方提供)

展現北美華裔 社區團結一致守衛華埠 的紀錄片「唐人街大奮鬥」(Bigfight In Little Chinatown) 11日在北美最大紀錄片影展——紐約紀錄片影展(DOC NYC)首映；加拿大華裔混血導演曹嘉倫(Karen Cho)關注華裔移民 史以及華社延續至今的維權奮鬥，也以拍攝相關紀錄片聞名。

從曼哈頓華埠抵制監獄建設計畫，到加拿大蒙特利爾華埠與地產開發商的抗爭，再到溫哥華當地華埠商戶的堅守，華埠作為華裔移民的生活重心，在城市發展中與其他少數社群一樣面臨被擠壓和侵蝕的風險。

在疫情和仇視亞裔的背景下，「唐人街大奮鬥」帶領觀眾深入華埠居民、商家和社區工作者的生活，展現守衛家園和保護文化傳承的努力與抗爭。影片紀錄2022年曼哈頓華埠抵抗建造監獄的行動，堅尼路以南居民聯盟聯合創辦人李卓勳(Jan Lee)、百年瓷器店永安和新一代掌門人林美虹、林福建等社區成員在影片中發聲。

曹嘉倫表示，家族至她已是第五代移民，但始終沒忘記本源文化及歷史中華裔遭受過的不公。她的首部電影The Shadow of Gold Mountain探討加拿大華人移民經歷、人頭稅和排華法案等議題。他也以拍攝紀錄片聞名，探討種族、移民和社會正義等主題。