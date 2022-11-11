我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國縮短入境隔離兩天 由「7+3」改「5+3」

上海地鐵傳巨大爆炸 火光、濃煙直竄 乘客走軌道撤離

陳作舟獲佩斯大學「下城變革者」嘉獎

記者張心╱紐約報導
華埠共同發展機構行政總監陳作舟獲頒「下城變革者」獎。(記者張心╱攝影)
華埠共同發展機構行政總監陳作舟獲頒「下城變革者」獎。(記者張心╱攝影)

佩斯大學(Pace University)10日為包括華埠共同發展機構行政總監陳作舟在內的四名社區人士，頒發「下城變革者」獎項(Pace Celebrates: Downtown Changemakers)，表彰他們為曼哈頓下城發展所做的傑出貢獻。

「下城變革者」是佩斯大學挑選對社區有重要影響力的機構負責人，彰顯他們對紐約發展的貢獻。「佩斯大學紮根曼哈頓下城，擁護這裡作為歷史、文化、教育、經濟的領先地位，鼓勵保持下城的文化活力，並為經濟轉型繼續努力。」

今年的獲獎者除陳作舟外，也包括紐約聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of New York)主席兼首席執行官威廉斯(John Williams)、下城聯盟(Downtown Alliance)主席拉平(Jessica Lappin)、格林不動產公司(SL Green Realty Corp)主席馬薩斯(Andrew W. Mathias)。

「下城變革者」是陳作舟近期榮獲的第四個獎項，月前他剛獲頒漢密爾頓移民貢獻獎(Alexander Hamilton Immigrant Achievement Award)，成為該獎項史上獲獎的第四位華人

面對這些殊榮，陳作舟表示，很感謝大家對華人、華埠的關心，一個社區要復興，離不開一所大學的加持，「我們成立全新的三角形培訓基地，囊括華埠、佩斯大學和911紀念中心，在此範圍內進行變革性項目，推出可持續發展和繁榮的基礎設施建設，為新生代社區成員提供全新的成長空間。」

華埠共同發展機構行政總監陳作舟(中)獲頒「下城變革者」獎。(記者張心╱攝影)
華埠共同發展機構行政總監陳作舟(中)獲頒「下城變革者」獎。(記者張心╱攝影)

華埠 曼哈頓 華人

上一則

華僑醫護學院開新課 月嫂保姆培訓育師培訓

下一則

抵抗監獄建案「唐人街大奮鬥」紐約首映

延伸閱讀

華埠積臣街、Kearny街高危路口 改為自由通行道

華埠積臣街、Kearny街高危路口 改為自由通行道
紐約州長唯一辯論明登場…李修頓同意參加 嘲霍楚膽小

紐約州長唯一辯論明登場…李修頓同意參加 嘲霍楚膽小
舊金山B提案受關注 維護社區清潔 要求取消衛生與街道局

舊金山B提案受關注 維護社區清潔 要求取消衛生與街道局
梨園社冬季文化交流節 23日好戲登場

梨園社冬季文化交流節 23日好戲登場
「你們也可以」 華埠領袖籲投票 「能成為改變的重要力量」

「你們也可以」 華埠領袖籲投票 「能成為改變的重要力量」

熱門新聞

死者周麗絲。(本報檔案照)

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

2022-11-04 09:45
史島婦人落入彩票騙局，被騙7萬5000元。(警方提供)

彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬

2022-11-07 10:33
法拉盛槍擊案，警方晚間於現場調查。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約華社車禍變命案 48歲男後腦中槍不治

2022-11-09 23:51
蔡亨利日前在地鐵站內被劫，他回憶當時的驚險時刻。(取自@tmstoomuchswag的Instagram)

紐約地鐵遭群毆、搶劫 華裔網紅：全車多人目擊 無人阻止

2022-11-09 09:25
男子涉嫌兩起模式搶案，被警方通緝；圖為其中一嫌。(市警提供)

紐約法拉盛華裔駕駛 被隔窗以槍抵頭 帶匪回家「取錢」

2022-11-09 10:55
羅保華為給家人更好的生活來美打工，半年後卻被診斷罹患肝癌末期。(本報檔案照)

圓癌逝華女遺願 骨灰將返中與家人團聚

2022-11-06 01:30

超人氣

更多 >
12星座愛依賴人排行榜出爐 第1名「超怕孤獨」是這星座

12星座愛依賴人排行榜出爐 第1名「超怕孤獨」是這星座
潘斯憶國會之亂 爆內幕…川普為勝選 罵他「窩囊廢」

潘斯憶國會之亂 爆內幕…川普為勝選 罵他「窩囊廢」
護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停

護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停
MSNBC主播：費特曼選戰立大功 日後有機會角逐總統

MSNBC主播：費特曼選戰立大功 日後有機會角逐總統
10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點

10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點