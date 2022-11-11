陳作舟獲佩斯大學「下城變革者」嘉獎

華埠共同發展機構行政總監陳作舟獲頒「下城變革者」獎。(記者張心╱攝影)

佩斯大學(Pace University)10日為包括華埠 共同發展機構行政總監陳作舟在內的四名社區人士，頒發「下城變革者」獎項(Pace Celebrates: Downtown Changemakers)，表彰他們為曼哈頓 下城發展所做的傑出貢獻。

「下城變革者」是佩斯大學挑選對社區有重要影響力的機構負責人，彰顯他們對紐約發展的貢獻。「佩斯大學紮根曼哈頓下城，擁護這裡作為歷史、文化、教育、經濟的領先地位，鼓勵保持下城的文化活力，並為經濟轉型繼續努力。」

今年的獲獎者除陳作舟外，也包括紐約聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of New York)主席兼首席執行官威廉斯(John Williams)、下城聯盟(Downtown Alliance)主席拉平(Jessica Lappin)、格林不動產公司(SL Green Realty Corp)主席馬薩斯(Andrew W. Mathias)。

「下城變革者」是陳作舟近期榮獲的第四個獎項，月前他剛獲頒漢密爾頓移民貢獻獎(Alexander Hamilton Immigrant Achievement Award)，成為該獎項史上獲獎的第四位華人 。