我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國縮短入境隔離兩天 由「7+3」改「5+3」

上海地鐵傳巨大爆炸 火光、濃煙直竄 乘客走軌道撤離

紀念華人領袖「溫春華路」華埠揭牌

記者張晨╱紐約報導
馬泰與命名委員會成員及溫春華家人一同揭幕路標。(記者張晨╱攝影)
馬泰與命名委員會成員及溫春華家人一同揭幕路標。(記者張晨╱攝影)

影音來源：記者張晨

曼哈頓第一選區市議員馬泰(Christopher Marte)與「溫春華路」(Harold Lui Way)命名委員會10日在華埠中央街(Centre St.)交獲架街(Walker St.)口舉行揭牌儀式，紀念已故社區領袖溫春華對華社的貢獻。

溫春華1934年出生在華埠，自1960年代開始便開始服務華埠社區，於2020年辭世；他是華人策劃協會的創辦元老之一，也是華埠麥迪臣社區中心(Hamilton-Madison House)、市住房管理局華裔社區的終身倡導者；華埠健康診所(王嘉廉社區醫療中心前身)的創始人和主任、美國華人博物館(MOCA)的董事會成員。

華策會創辦人之一的劉毛淑卿當日出席，她表示，自1962年修改移民法，華裔移民数量增加，新移民多數不通英文，還要早出晚歸忙於謀生，子女學業有障礙，受到引誘便容易加入幫派。她和溫春華等華人合作，1965年從政府申請到1萬多元的經費，為青少年提供課後輔導及暑期活動，初時只有數十名青少年，發展至今已有豐厚成果。

馬泰表示，對這次的命名要求，一直與市交通局溝通，收集社區委員簽名，遞交市議會投票，最終得以命名。「溫春華路」命名委員會由陳寶蓮、李康誠、黎慕鵬、伍寶玲、鄔敬高和黃湯秋嫻組成；伍寶玲表示，人們每每看到這個路標，都會想起溫春華畢生努力讓華埠居民獲得健康充實的生活，其遠大志向也將延續。

中央街交獲架街口被命名為溫春華路。(記者張晨╱攝影)
中央街交獲架街口被命名為溫春華路。(記者張晨╱攝影)
溫春華。(主辦單位提供)
溫春華。(主辦單位提供)

華埠 華人 移民

上一則

周末好去處／北極特快車 聖誕老人同樂

下一則

法拉盛竊案 受害人損失6000元

延伸閱讀

期中選舉投票率 紐約市普遍下滑 華社也多降低

期中選舉投票率 紐約市普遍下滑 華社也多降低
謝安宜宣布勝選後首日訪華埠 稱將繼續猛踩油門落實公安政策

謝安宜宣布勝選後首日訪華埠 稱將繼續猛踩油門落實公安政策
芝城投票踴躍 逾4成選民完成投票 高過上屆

芝城投票踴躍 逾4成選民完成投票 高過上屆
黃敏儀、王嘉廉中心 11月15日法拉盛辦醫保講座

黃敏儀、王嘉廉中心 11月15日法拉盛辦醫保講座
李榮恩當選州眾議員 華埠慶功

李榮恩當選州眾議員 華埠慶功

熱門新聞

死者周麗絲。(本報檔案照)

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

2022-11-04 09:45
史島婦人落入彩票騙局，被騙7萬5000元。(警方提供)

彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬

2022-11-07 10:33
法拉盛槍擊案，警方晚間於現場調查。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約華社車禍變命案 48歲男後腦中槍不治

2022-11-09 23:51
蔡亨利日前在地鐵站內被劫，他回憶當時的驚險時刻。(取自@tmstoomuchswag的Instagram)

紐約地鐵遭群毆、搶劫 華裔網紅：全車多人目擊 無人阻止

2022-11-09 09:25
男子涉嫌兩起模式搶案，被警方通緝；圖為其中一嫌。(市警提供)

紐約法拉盛華裔駕駛 被隔窗以槍抵頭 帶匪回家「取錢」

2022-11-09 10:55
羅保華為給家人更好的生活來美打工，半年後卻被診斷罹患肝癌末期。(本報檔案照)

圓癌逝華女遺願 骨灰將返中與家人團聚

2022-11-06 01:30

超人氣

更多 >
潘斯憶國會之亂 爆內幕…川普為勝選 罵他「窩囊廢」

潘斯憶國會之亂 爆內幕…川普為勝選 罵他「窩囊廢」
護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停

護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停
MSNBC主播：費特曼選戰立大功 日後有機會角逐總統

MSNBC主播：費特曼選戰立大功 日後有機會角逐總統
10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點

10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點
世說新聞／中餐館突爆退休潮 30年老闆含淚訴原因

世說新聞／中餐館突爆退休潮 30年老闆含淚訴原因