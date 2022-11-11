紀念華人領袖「溫春華路」華埠揭牌

馬泰與命名委員會成員及溫春華家人一同揭幕路標。(記者張晨╱攝影)

影音來源：記者張晨

曼哈頓第一選區市議員馬泰(Christopher Marte)與「溫春華路」(Harold Lui Way)命名委員會10日在華埠 中央街(Centre St.)交獲架街(Walker St.)口舉行揭牌儀式，紀念已故社區領袖溫春華對華社的貢獻。

溫春華1934年出生在華埠，自1960年代開始便開始服務華埠社區，於2020年辭世；他是華人 策劃協會的創辦元老之一，也是華埠麥迪臣社區中心(Hamilton-Madison House)、市住房管理局華裔社區的終身倡導者；華埠健康診所(王嘉廉社區醫療中心前身)的創始人和主任、美國華人博物館(MOCA)的董事會成員。

華策會創辦人之一的劉毛淑卿當日出席，她表示，自1962年修改移民 法，華裔移民数量增加，新移民多數不通英文，還要早出晚歸忙於謀生，子女學業有障礙，受到引誘便容易加入幫派。她和溫春華等華人合作，1965年從政府申請到1萬多元的經費，為青少年提供課後輔導及暑期活動，初時只有數十名青少年，發展至今已有豐厚成果。