州環境債券案、族裔公正三案公投過關

市長亞當斯讚揚紐約市以壓倒性優勢通過三項促進種族公正的提案。(美聯社)

紐約州在8日的期中選舉通過公投 ，將為環境改善項目舉債42億元；紐約市 也經由此次選舉，通過推進族裔公正的三項公投提案。

紐約州的環境法案將有助提高抗洪能力、減少溫室氣體排放、校車電動化以及創造更多的綠色和開放空間，該法案還將幫助受氣候變化影響最大的社區。且允許州府出售債券 ，以籌集項目資金。

該法案的正式名稱為「清潔水、清潔空氣和綠色工作環境債券法」。前州長葛謨(Andrew Cuomo)首先提出一項類似法案，但由於新冠疫情而被延誤。州長霍楚(Kathy Hochul)於2021年提出該法案，重新定義幾類項目，並為每一類項目設定了資金限額。

此次投票，共有近60%的選民支持這項公投；在紐約市，支持的選民達到81%。這種情況並不令人驚訝，自20世紀初以來，共有11項環境債券法案在紐約付諸表決，只有一項被否決，其他十項都高票通過。

市長亞當斯(Eric Adams)在紐約市選民以壓倒性優勢支持三項促進族裔公正和平等的公投提案後，9日發表聲明稱，公平和正義相輔相成，是建立一個為所有紐約人服務城市的關鍵。紐約人投票支持三項推進族裔正義的提案，就是將族裔正義置於市府的核心。他對紐約市民決定前所未有地創建一個族裔公平辦公室感到自豪，這也為全國其他城市創下可以效仿的先例。