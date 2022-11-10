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孟昭文、劉醇逸無懸念勝選 長島納蘇郡翻紅

記者牟蘭／紐約報導
孟昭文(左三)鼓勵亞裔選民積極投票。(記者牟蘭／攝影)
孟昭文(左三)鼓勵亞裔選民積極投票。(記者牟蘭／攝影)

根據選舉局8日開出大部分選票，華裔國會眾議員孟昭文與州參議員劉醇逸在8日普選中均擊敗各自共和黨對手，成功連任，韓裔州眾議員金兌錫領先對手逾500票，長島

州參議員劉醇逸競選連任成功，重返法拉盛代表社區。(記者牟蘭／攝影)
州參議員劉醇逸競選連任成功，重返法拉盛代表社區。(記者牟蘭／攝影)
納蘇郡國會第三選區眾議員與第七選區州參議員席位翻紅，只剩第16選區州眾議員一席由民主黨擔任。

長島納蘇郡和皇后區東北部的國會第三選區，共和黨候選人桑托斯(George Devolder-Santos)以54.2%的得票率，領先民主黨候選人齊默爾曼(Robert Zimmerman)，宣布勝選；在華爾街從事金融業的他，也是一位公開同志，他在勝選後承諾履行競選政綱。

包括納蘇郡大頸與新海德公園等州參議會第七選區州參議員卡普蘭(Anna Kaplan)此次競選連任失利，比共和黨對手馬丁斯(Jak Martins)落後逾8000票，同一選區內的民主黨州議員代表，僅以3%的優勢領先共和黨對手。

此次皇后區民事法官從四位候選人中選出兩位，開出逾97%選票賈後，林凱倫以第一優勢鎖定勝局；她感謝選民的支持，讓她當選成為皇后區民事法院首位華裔女法官，「這次的選舉證明我們可以通過選票發聲提供亞裔的地位」。

皇后區民事法官林凱倫以第一優勢鎖定勝局。(林凱倫提供)
皇后區民事法官林凱倫以第一優勢鎖定勝局。(林凱倫提供)

第六選區國會眾議員孟昭文此次的對手是共和黨施米契(Thomas Zmich，前譯茲米奇)，施米契是川普的支持者、「讓美國再次偉大皇后區」(MAGA Queens)的創始人，他已是二度挑戰孟昭文；根據開出逾97%選票，孟昭文獲61%的選票，篤定當選。她指榮幸在任期內通過反仇恨犯罪與增加網路服務等法案，並為選區帶來大量聯邦經費，她承諾日後嚴打犯罪、振興經濟、改善洪澇問題並升級公共交通。

第16選區州參議員劉醇逸的對手是共和黨克魯茲(Ruben Cruz II)，根據開出99%選票，劉醇逸獲得超過53%。他榮幸再度代表法拉盛與貝賽等，承諾繼續為民發聲，改善治安與教育問題。

已擔任州參議員23年州參議員史塔文斯(Toby Ann Stavisky)以52%得票率，宣布勝選，她譴責右翼極端與仇恨注意，承諾繼續為治安與公民權宜而戰。2>

共和黨 參議員 眾議員

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