民主黨屢遭逆襲 華社民心轉變

投票日剛過去。華裔共和黨 候選人鄭永佳出人意料地在州眾議員第49選區領先老牌民主黨 議員白彼得(Peter Abbate)，並有望取而代之。在州參議員第17選區的競爭中，被大家看好的民主黨候選人曲怡文意外地只以微弱優勢領先共和黨維樂培(Vito LaBella)。

在州眾議員第45選區和第46選區，現任的民主黨議員也受到共和黨的強力挑戰。第45選區州眾議員沈寶偉(Steven Cymbrowitz)落敗共和黨諾瓦科夫(Michael Novakhov)，第45選區州眾議員馮特絲(Mathylde Frontus)落後共和黨布魯克斯尼(Alec Brook-Krasny)近800票。對於共和黨在南布碌崙成功逆襲民主黨的現象，華社人士議論紛紛。

州參議員劉醇逸普選日全天都在布碌崙為曲怡文造勢，「我幫她是因為我們有一樣的目標，州參議會需要多一位亞裔代表」；對於此次選情，他指，已與布碌崙的華人 社區交談，了解因治安與教育等問題，部分民主黨華人改選共和黨，「我們聽到華人選民的聲音，會著手處理這些問題，意味著未來將嚴打犯罪，幫助華裔學生回到公校」。

亞潮聯盟(Asian Wave Alliance)創始人朱雅婷說，每次期中選舉，都會有人對當選黨派不滿，憤而將選票投向另一黨派，這次也不例外。但她也強調，從本世紀初以來，史泰登島，包括布碌崙南部，有逐漸變紅的趨勢。這次選舉有更多華人出來投票，而且不少華人是在知曉政黨基本政策的前提下投票，她對此感到欣慰。

前國會第十選區眾議員參選人李江華表示，這次選舉敲響警鐘，表明紐約市民對當政者的所作所為並不開心。他希望民主黨能切實解決安全和經濟等選民關心的問題。李江華指出，結果也表明，民心在變，政治人物應有警覺。

紐約華人聯合會理事長黃啟旺說，如果能夠看到有兩位華人當選州參議員和州市議員，這說明華人了不起，是華社的幸事。不管是左還是右，先上去再說，日久見人心。社區人士凌飛一直關注華人社區選舉，也看好鄭永佳。他說，如果鄭永佳當選，希望他能把州一級的資源引入華社，關心小房東的訴求，並始終站在公共利益的一方。他還建議議員辦公室加強選民教育。

海灣公園大道(Bay Parkway)華商聯合會會長李志波說，有的議員一上台就是幾十年，他作為商家代表感到很失望。民選官員更替，才能引領社會變化。美國亞裔聯合總會會長陳善莊說，他不偏民主黨，也不偏共和黨。不管是哪個黨當選，都應該為社區造福，不能只搞黨派政治，不管民眾利益。這是檢驗民選官員的唯一標準。