法拉盛40選區歷史重演 分析：挑戰者根基不夠深
根據市選舉局開出99%選票，州眾議員金兌錫得票率為51.84%，只比共和黨候選人廖安怡多出500餘票，幾乎重演6月初選的選情；對此法拉盛社區人士指，因高通膨與治安差，居民不滿民主黨左派風潮，廖安怡主打治安牌獲部分選民青睞，但因根基不夠深「惜敗」。
法拉盛華商會首席顧問杜彼得表示，疫後紐約州治安日益變差，共和黨候選人主打此題，加上金兌錫近年來被冠以「自由派」，部分華人在此次選舉中倒戈共和黨，「從州長到州議員，都是一樣的故事」。
杜彼得指，雖然部分華人青睞共和黨的「治安牌」，但多數民眾並不了解候選人的詳細政見，一些選民不認識挑戰者，選舉時依舊投票給連任者；他以金兌錫為例，指他服務華人社區多年，不少居民都曾受惠，「投桃報李」給他投票。
曾在初選中幫助金兌錫對手趙靖桉的羅維宗表示，相較初選，州眾議會第40選區普選的投票率增加，共有逾1萬4500人投票，兩位候選人各自獲得民眾支持；他指，金兌錫的政治主張近年偏左，許多華人指他無法代表民意，盼望其他代表「出征」，因此趙靖桉與廖安怡選票緊追其後。
羅維宗指，無論是趙靖桉還是廖安怡，選舉前，在社區沒有較高的知名度，一些未跟進時事的選民，寧願選擇「熟悉」面孔；紐約市的共和黨籍遠少於民主黨，金兌錫與廖安怡選票相差不遠，也對民主黨左派敲響警鐘，盼望聆聽選民的意見。
金兌錫8日晚宣布勝選，第六度連任，「我們預計會有巨大的紅潮，但我們聚焦法拉盛的工薪階級，成功反擊」；他承諾繼續為選區爭取平價屋、長者長照服務、增加好學校與提供更多有質量的工作；至截稿前，廖安怡9日指，她等待每一張選票清點完後，再做聲明。
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