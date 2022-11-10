法拉盛40選區歷史重演 分析：挑戰者根基不夠深

金兌錫(右)已宣布勝選。(記者牟蘭╱攝影)

根據市選舉局開出99%選票，州眾議員金兌錫得票率為51.84%，只比共和黨 候選人廖安怡多出500餘票，幾乎重演6月初選的選情；對此法拉盛社區人士指，因高通膨與治安差，居民不滿民主黨左派風潮，廖安怡主打治安牌獲部分選民青睞，但因根基不夠深「惜敗」。

法拉盛華商會首席顧問杜彼得表示，疫後紐約州治安日益變差，共和黨候選人主打此題，加上金兌錫近年來被冠以「自由派」，部分華人 在此次選舉中倒戈共和黨，「從州長到州議員，都是一樣的故事」。

杜彼得指，雖然部分華人青睞共和黨的「治安牌」，但多數民眾並不了解候選人的詳細政見，一些選民不認識挑戰者，選舉時依舊投票 給連任者；他以金兌錫為例，指他服務華人社區多年，不少居民都曾受惠，「投桃報李」給他投票。

曾在初選中幫助金兌錫對手趙靖桉的羅維宗表示，相較初選，州眾議會第40選區普選的投票率增加，共有逾1萬4500人投票，兩位候選人各自獲得民眾支持；他指，金兌錫的政治主張近年偏左，許多華人指他無法代表民意，盼望其他代表「出征」，因此趙靖桉與廖安怡選票緊追其後。

羅維宗指，無論是趙靖桉還是廖安怡，選舉前，在社區沒有較高的知名度，一些未跟進時事的選民，寧願選擇「熟悉」面孔；紐約市的共和黨籍遠少於民主黨，金兌錫與廖安怡選票相差不遠，也對民主黨左派敲響警鐘，盼望聆聽選民的意見。