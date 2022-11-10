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期中選舉投票率 紐約市普遍下滑 華社也多降低

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙南區的華人集中地均出現小翻紅趨勢。(網路截圖)
布碌崙南區的華人集中地均出現小翻紅趨勢。(網路截圖)

紐約期中選舉落幕，據新聞網站Gothamist及The City分析紐約市選舉局數據，投票踴躍度相比2018年的期中及州長選舉普遍下跌，而在一片「藍色汪洋」中的紐約市，此次仍是大部分史島、布碌崙(布魯克林)南區出現預期中的紅潮。

分析指，紐約市五大區投票率相比前次期中選舉都呈下降趨勢，只是多寡的差異；唯一例外出現在布碌崙正統猶太人集中的社區，如中木(Midwood)投票率上升1.4%、波羅園(Borough Park)上升14.5%，投票率為49.6%，是除曼哈頓富人區以外投票率最高的社區之一。

曼哈頓華埠選區此次投票率約28%，相比2018年的36.5%，下降8.5%，華人集中的布碌崙日落公園，投票率為21%，相比上次的下降8.6%；華人近來湧入的貝瑞吉、戴克高地投票率各降7.7%、4.2%，今年投票率為44.8%和36.4%，而華人背景相似的班森賀、Bath Beach、Gravesend、羊頭灣等，投票率下降4至6%，投票率介於28至35%。

華埠選區絕大選民票投霍楚，李修頓在當地的支持率最多僅逼近20%，而在靠近下東城的華埠範圍，可見霍楚支持率更高，在80%以上；另一方面，史島除北灘外全都翻紅，李修頓在當地的支持率接近90%，布碌崙南區華社也是小翻紅趨勢，李修頓在日落公園、戴克高地、班森賀的支持率過半，在Homecrest社區約有88%，而霍楚在南區僅保留少許康尼島、Gravesend南部的席位。

皇后區法拉盛鄰近社區也出現倒戈共和黨的情況，如位於法拉盛選區最西邊，李修頓支持率超越霍楚，有55%支持率。

華埠越靠近下東城的選區，對霍楚的支持率越高。(網路截圖)
華埠越靠近下東城的選區，對霍楚的支持率越高。(網路截圖)
李修頓在法拉盛西部社區獲得55%的支持率。(網路截圖)
李修頓在法拉盛西部社區獲得55%的支持率。(網路截圖)

投票 布碌崙 霍楚

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