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黃敏儀、王嘉廉中心 11月15日法拉盛辦醫保講座

記者牟蘭／紐約報導
曾陽(左起)、黃敏儀與黃靖婷，宣布將於15日舉辦醫保講座。(記者牟蘭／攝影)
曾陽(左起)、黃敏儀與黃靖婷，宣布將於15日舉辦醫保講座。(記者牟蘭／攝影)

王嘉廉社區醫療中心與市議員黃敏儀等9日宣布，定於15日(周二)在皇后區公共圖書館法拉盛分館舉辦免費醫保專題講座，幫助社區了解醫保範疇，幫助民眾選擇可負擔醫保，活動免費，線上與線下同時進行，有中英文講解。

本次活動由王嘉廉社區醫療中心、法拉盛圖書館與市議員黃敏儀辦公室主辦，邀請市老人局健康保險資訊、諮詢及援助計畫(HIICAP)顧問Alex Wu與王嘉廉社區醫療中心健保導航員蔡桂心(Nancy Cai)，帶來相關資訊。

黃敏儀表示，新移民因語言障礙，不了解醫保申請，部分長者更不清楚應申請聯邦醫療保險(Medicare俗稱紅藍卡)何種計畫，此次講座將幫助民眾解答相關問題。

法拉盛圖書館館長曾陽表示，長者、未成年人、低收入者與國際生符合申請的醫保不同，圖書館工作人員常收到相關諮詢，需專業人士解答；她指，此次活動線上與線下同時舉辦，民眾可通過Zoom或現場提問，有中、英文講解。

不同醫療保險開放申請時間不同，王嘉廉醫療服務推廣與社區關係主任黃靖婷指，聯邦醫療保險即日起到12月7日開放申請，更新合格健康醫保(Qualified Health Plan)即日起至明年1月31日開放，其餘保險全年接受申請，詳細資訊需專業人士解答。

王嘉廉社區醫療中心的副總裁兼執行總監鄭朱光榮(Betty Cheng)表示，「每個人都需保持健康並應該獲得可負擔醫療保健，請參加醫療中心的專題講座，了解您所需醫保資源及其它資訊。」

健保講座將於15日(周二)下午6時到7時30分舉辦，無需提前報名，地點為法拉盛圖書館，地址為緬街41-17號，在線講座為https://bit.ly/3UmgsKq，也可致電(929)436-2866，講座編號為83474412538，密碼為1115。

聯邦醫療保險 醫保 圖書館

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