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「華康會」長者生日會 壽星分享長壽祕訣

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙華人健康協會近日在班森賀會所舉行生日及演唱會。(華康會提供)
布碌崙華人健康協會近日在班森賀會所舉行生日及演唱會。(華康會提供)

布碌崙(布魯克林)華人健康協會近日在班森賀會所舉行「10月會員生日會暨金球懷舊歌曲演唱會」，為壽星切蛋糕慶生，並將現場打造成大型KTV舞台；最年長的壽星林英華也分享長壽祕訣，每日堅持運動、保持愉悅的心情。

當日共有八位高齡壽星一起慶祝生日，其中最年長的為98歲的林英華，他在1987年從香港移民來美，曾在衣廠、麵粉廠、餐館打工，20多年前退休；他分享長壽健康之道，每天堅持到公園散步運動，平日也和朋友家人打麻將、喝茶，保持社交活動，最重要的是家庭和睦，孩子們也十分孝順。

成為公民後，林英華也行使權利，每次都投票，從不落下；他深知投票的重要性，也呼籲身邊的人要捍衛華人的權益，11月8日的普選要積極投票。

當地州眾議員寇頓(William Colton)、市議員李凱健(Ari Kagan)華裔助理馮麗華等人，也出席活動為老人家獻上祝福；寇頓也不忘提醒，華人一定要善用投票來發聲，爭取對社區更好的資源及福利

華康會會長陳麗娜表示，今年競選連任的寇頓支持社會安全、支持警務、老年人福利，且從來不拉攏黨派，支持正確的政治理念，值得大家投票支持；她也希望看見華人投票率在此次普選有顯著的提升，讓別的族裔意識到華人也會關心政治，不論黨派，華人選民一定要投票。

投票 華人 福利

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