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有尊嚴老去 紐約8領域提升福利

記者張心／紐約報導
圖為社區義工到老人中心幫忙理髮。(取自班森賀松柏之家臉書)
圖為社區義工到老人中心幫忙理髮。(取自班森賀松柏之家臉書)

州長霍楚(Kathy Hochul)近日簽署行政令，推出紐約州歷史上首個「老齡化總體規畫」(Master Plan for Aging)，將從住房、醫療、交通、社區服務等多領域為老人提供福利

該規畫旨在助老人享有健康豐富的生活，並有尊嚴和獨立的老去；由州衛生廳(State Department of Health)和老齡化辦公室(State Office for the Aging)領導推行，接下來會先收集各社區老人意見，從而制定提升老人生活的政策福利。

霍楚表示，紐約州作為全美數一數二對老人友好的州，將通過該規畫繼續採取重要措施，增強對老年人的福利支持。「該規畫將確保老齡化的紐約州可以為老人們提供健康、宜居、高質量的護理服務，使他們在這裡快樂地生活。」

該規畫將主要從八個領域著手，包括戶外空間和建築、交通、住房、社區參與、尊重和社會包容、工作和公民參與、溝通和信息、社區和健康服務。

州衛生廳長巴塞特(Mary Bassett)表示，「老齡化總體規畫」將有助於協調現有的針對老人和其家人的政策，同時將解決包括溝通、協調、長期護理和創新護理模式等挑戰，最終目標是老年人可以有尊嚴且獨立地養老。

根據州府統計，紐約州有大約36%的人口為50歲及以上，但他們創造的經濟價值超過7190億元，每年貢獻720億元州和地方稅收，以及超過4.95億小時的社區服務。

州長霍楚推出紐約州歷史上首個「老齡化總體規劃」。（州長辦公室提供）
州長霍楚推出紐約州歷史上首個「老齡化總體規劃」。（州長辦公室提供）

紐約州 福利 霍楚

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