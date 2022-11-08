65歲以上4%失智 布碌崙華人講座教你防患

布碌崙華人社區服務中心舉辦失智症講座。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙(布魯克林)華人 社區服務中心近日為華社耆老舉辦失智 症講座，講解失智症(老年癡呆症)的症狀、危害、預防措施，以及罹患失智症後，如何使症狀的發展得到緩解。講座使華裔耆老對失智症有更全面的了解，從而做到防患於未然。

隨著老年社會的發展，失智症正逐漸成為一個社會問題。美國65歲以上的人士中，大約有4%患有失智症。愛展長期健保的何茂恆在華人社區服務中心提醒耆老會員，失智症會使患者在記憶、理解、語言、學習、計算和判斷力方面都受影響，所以一旦發現這些方面的能力出現異常下降，就應該找醫生諮詢。

失智症是一個漸進的過程，雖然無藥可治，但卻可以用藥物或心理和行為方面的治療，減緩和控制病情的發展。何茂恆建議耆老的家人參加失智症家屬支援小組，學習照顧患者的技巧，分享經驗，同時減低照顧失智症患者帶來的焦慮。

社區服務中心負責人羅添福說，近年來，華人社區經常發生老人走丟的事件，背後的原因很多就是失智症。他建議家人在失智老人的口袋內放入寫有住址和電話的紙條。這樣一旦走失，警察 也可以盡快找到家人。

為了預防失智症，耆老應該保持均衡飲食、適量運動、避免吸菸飲酒，控制血壓。社區服務中心行政總裁伍燕珊說，隨著年齡的增長，耆老的生活圈子常會變小，應該擴大社交圈，多出去走走，讓生活多樣化，同時保持愉快的心情，都有助避免失智症。