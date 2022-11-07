我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞利桑納共和黨候選人雷克辦公室 收到不明粉末信

不想用推特了嗎？這裡有個新選擇

華裔黑幫頭目 被曝當警方20年線人

記者鄭怡嫣╱紐約報導
昔日「鄭幫」頭目鄭錢。(法院檔案照)
昔日「鄭幫」頭目鄭錢。(法院檔案照)

曾在布碌崙日落公園和皇后區法拉盛等華人社區猖獗近十年的「鄭幫」(Zheng Organization)頭目鄭錢(Qian Zheng)，媒體指曾為聯邦及警方的長期線人，偵破多起華社相關的重罪案，其中包括轟動一時、發生在法拉盛新天上人間夜總會槍擊血案，但鄭錢也疑用線人特權，為其幫派牟利並打壓報復對手。

2015年12月15日，「鄭幫」的八名成員由聯邦重拳掃蕩一舉抓獲，被控毒品走私、敲詐勒索、經營非法賭檔、教唆攻擊等13項重罪，江湖人稱「Cash」的頭目鄭錢，2017年1月認罪後，同年在紐約東區聯邦法院被判入獄九年，該華人幫派終吿一段落。

然而紐約郵報6日揭露的法院文件顯示，1998年至2005年，鄭錢也是紐約市警重案組及聯邦移民調查組的長期線人，曾告發華社多起重罪案。

2007年，鄭錢經營一家長巴公司，同時向執法部門揭發長巴業的勒索、各方勾結、香菸走私相關罪案。2009年，他向警方告發一個出售非法停車證的地下夜店。2014年，他密告109分局警員涉嫌勒索他的「商業夥伴」，致使該分局的三名警員被捕。此外他也充當聯邦移民及海關執法局(ICE)的線人多年，提供各類人口販賣、走私、洗錢等情報。

鄭錢所告發最轟動的案件之一，為2004年的法拉盛夜總會槍擊案，經營長巴公司的林星，涉嫌夥同別名為「小北京」的手下趙浩(Hao Chao)，向他的同行及仇家鄒長勤攜槍尋仇，趙浩聽令向鄒開火，打光子彈致其當場喪命，他身旁的華裔女服務生被殃及中彈喪生。鄭錢向警方提供目擊證人的名字及聯絡方式，促成林星被捕，並在2013年判無期徒刑。

但也有檢方人士指出，鄭錢的幫派與線人的雙重身分，僅是為自己的「黑幫事業」開路並對付仇家。兩位檢方人員Nadia E. Moore及Maria Cruz Melendez指，鄭錢售賣及走私毒品，經營非法賭檔，勒索同行業者，卻告發犯下類似罪行的對手，為維護警察關係及得到相關的好處。他向警方提供線報，卻不肯說出來源。此外，聯邦移民及海關執法局，還「幫助」鄭錢獲得在美工作許可。

根據推動刑事司法改革的「第一步法案」(First Step Act)，在服刑近七年後，鄭錢已經獲釋。而今年50歲的林星，刑期被改判為27年，預計將在2034年釋放並即刻遣返中國，他迄今未承認曾下令手下槍殺鄒長勤。他的律師則認為，是鄭錢「策畫」了這一場訴訟，從而討好執法部門。

法拉盛 幫派 移民

上一則

華裔美國退伍軍人會 華埠遊行

下一則

金兌錫提前投票 籲關注照護長者議題

延伸閱讀

霍楚法拉盛造勢 逾百人「歡迎回家」

霍楚法拉盛造勢 逾百人「歡迎回家」
肯定孟昭文政績 百餘華人聲援支持連任

肯定孟昭文政績 百餘華人聲援支持連任
紐約東北同鄉會換屆 籌辦兔年春節晚宴

紐約東北同鄉會換屆 籌辦兔年春節晚宴
行李內裝滿贓物 亞裔男盜逾千元

行李內裝滿贓物 亞裔男盜逾千元
李修頓法拉盛造勢 誓言整頓治安

李修頓法拉盛造勢 誓言整頓治安

熱門新聞

死者周麗絲。(本報檔案照)

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

2022-11-04 09:45
受害的華人家庭住戶日前集體抗議。(本報檔案照)

華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償

2022-11-03 07:20
小房東指，為追討房租已訪多位民代，未得到明確回覆，只能每周在法院外舉牌，表達不滿。(記者牟蘭╱攝影)

房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公

2022-11-01 10:40
紐約僑領安全忠法院申請保釋被拒。(本報檔案照)

紐約僑領安全忠 千萬保釋申請被駁回

2022-11-02 10:12
此前被控詐騙醫保的曼哈頓華裔醫生梅馬文，近日在一場遊艇事故中離奇失蹤。(取自梅馬文臉書)

華醫涉保險詐欺 開庭前撞船失蹤

2022-10-31 02:27
一名亞裔高中生日前在Proctor高中上學期間，與另一名非洲裔同學在發生衝突，被對方用小刀刺傷背部與胳膊。(擷取自視頻)

紐約上州亞裔生在校被刺多刀 非裔同學涉企圖攻擊被捕

2022-11-01 17:33

超人氣

更多 >
患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇

患精神疾病台裔女殺害孿生妹 加拿大人倫慘劇
樂透「勁球」連40槓 頭獎彩金飆至19億美元

樂透「勁球」連40槓 頭獎彩金飆至19億美元
破世界紀錄16億美元彩金 連槓39期勁球獎號出爐

破世界紀錄16億美元彩金 連槓39期勁球獎號出爐
美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人

美科技業最大波裁員 Meta傳本周將裁員數千人
租車時避開這3個「坑洞」 每天可省下25元

租車時避開這3個「坑洞」 每天可省下25元