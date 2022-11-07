華裔黑幫頭目 被曝當警方20年線人

昔日「鄭幫」頭目鄭錢。(法院檔案照)

曾在布碌崙日落公園和皇后區法拉盛 等華人社區猖獗近十年的「鄭幫」(Zheng Organization)頭目鄭錢(Qian Zheng)，媒體指曾為聯邦及警方的長期線人，偵破多起華社相關的重罪案，其中包括轟動一時、發生在法拉盛新天上人間夜總會槍擊血案，但鄭錢也疑用線人特權，為其幫派 牟利並打壓報復對手。

2015年12月15日，「鄭幫」的八名成員由聯邦重拳掃蕩一舉抓獲，被控毒品走私、敲詐勒索、經營非法賭檔、教唆攻擊等13項重罪，江湖人稱「Cash」的頭目鄭錢，2017年1月認罪後，同年在紐約東區聯邦法院被判入獄九年，該華人幫派終吿一段落。

然而紐約郵報6日揭露的法院文件顯示，1998年至2005年，鄭錢也是紐約市警重案組及聯邦移民 調查組的長期線人，曾告發華社多起重罪案。

2007年，鄭錢經營一家長巴公司，同時向執法部門揭發長巴業的勒索、各方勾結、香菸走私相關罪案。2009年，他向警方告發一個出售非法停車證的地下夜店。2014年，他密告109分局警員涉嫌勒索他的「商業夥伴」，致使該分局的三名警員被捕。此外他也充當聯邦移民及海關執法局(ICE)的線人多年，提供各類人口販賣、走私、洗錢等情報。

鄭錢所告發最轟動的案件之一，為2004年的法拉盛夜總會槍擊案，經營長巴公司的林星，涉嫌夥同別名為「小北京」的手下趙浩(Hao Chao)，向他的同行及仇家鄒長勤攜槍尋仇，趙浩聽令向鄒開火，打光子彈致其當場喪命，他身旁的華裔女服務生被殃及中彈喪生。鄭錢向警方提供目擊證人的名字及聯絡方式，促成林星被捕，並在2013年判無期徒刑。

但也有檢方人士指出，鄭錢的幫派與線人的雙重身分，僅是為自己的「黑幫事業」開路並對付仇家。兩位檢方人員Nadia E. Moore及Maria Cruz Melendez指，鄭錢售賣及走私毒品，經營非法賭檔，勒索同行業者，卻告發犯下類似罪行的對手，為維護警察關係及得到相關的好處。他向警方提供線報，卻不肯說出來源。此外，聯邦移民及海關執法局，還「幫助」鄭錢獲得在美工作許可。

根據推動刑事司法改革的「第一步法案」(First Step Act)，在服刑近七年後，鄭錢已經獲釋。而今年50歲的林星，刑期被改判為27年，預計將在2034年釋放並即刻遣返中國，他迄今未承認曾下令手下槍殺鄒長勤。他的律師則認為，是鄭錢「策畫」了這一場訴訟，從而討好執法部門。