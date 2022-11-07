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瑪麗奧提案 州府為保釋法損失負責

記者胡聲橋╱紐約報導
國會眾議員瑪麗奧提出「平等保護所有社區法案」，要求紐約收緊保釋法。(取自瑪麗奧國會眾議員網站)
國會眾議員瑪麗奧提出「平等保護所有社區法案」，要求紐約收緊保釋法。(取自瑪麗奧國會眾議員網站)

記者胡聲橋╱紐約報導

選區為布碌崙南部和史泰登島等的共和黨國會議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)近期提出「平等保護所有社區法案」，要求保釋法寬鬆的州承擔民事責任，並給法官裁量權，如果認定對社會構成危害，法官有權決定是否交保及保釋條件。

紐約州是唯一不允許法官行使裁量權的州。該法案要求，如果罪犯無保獲釋後再犯罪，州府要對罪犯造成的人身傷害或財產損失負責。

瑪麗奧曾是州眾議員，2019年投票反對現行保釋法。她說即使在暴力犯罪創紀錄，紐約州仍拒絕修改該法，對罪犯手軟的政策創造危險的刑事司法系統，為罪犯壯膽。如果紐約市和州府不扭轉這些落後的政策，她將在聯邦層級追究其責任，將危險的罪犯關進監獄，並支持在一線的執法人員。

根據紐約市警察局的數據，自紐約保釋法生效後，累犯率增加兩倍。每五名因入室行竊或盜竊被捕的罪犯中有一名在獲釋後60天內，因重罪再次被捕。還有由十名職業罪犯組成的團夥已被捕近500次，其中有人一年內被捕30多次。

瑪麗奧說，州府的首要任務應是保護公民安全。州長霍楚(Kathy Hochul)不修改法律，也不開除為政治正確而與民作對的檢察官，是公然失職，應該為此承擔責任。

紐約市 紐約州 暴力犯罪

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