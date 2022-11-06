市府社區資源分享 布碌崙首辦迎人潮

市府機構在班森賀帶來資源分享會，吸引不少民眾。(記者顏潔恩╱攝影)

在布碌崙 (布魯克林)南區非營利組織的合作下，紐約市 府將近30個機構5日在松柏之家社區服務中心位於班森賀的新會所舉辦城市資源分享會，提供社區民眾市府相關資源。

社區服務中心執行總監陳偉儀表示，作為協辦單位，這是該中心開張以來的首個社區活動，很高興能與市府機構合作；當日陸續來的人至少有400人，而參與活動的市府機構包括市長移民事務辦公室、約市人權局等27個重要機構。

她說，市府資源分享會雖偶爾有舉辦，但也大多在華社的其他大型場地舉行，這次藉著松柏之家的新開場地，終於讓市府首次將重心轉移至布碌崙南區，讓當地民眾也享有資源，此外還有職業招聘會、研討會等。

陳偉儀表示，當天最受華人歡迎的議題，包括糧食券申請，以及教育相關問題；她也希望更多社區組織能夠合作，邀請他們的會員參與，讓受惠的人更廣泛。

市人權局華裔專員馮郁雯則表示，新冠疫情 期間民眾只能依靠手機、網路獲取資訊，但對不諳英文或不常上網的年長者來說，資源難以取得，在疫情和緩，市府也將重新舉辦實體活動，與社區再建立聯繫，這次的分享會考慮到當地社區的需求，例如與會者中有不少人是屋主，所以提供包括地稅、交通安全等信息。

受邀參與的親子互助會的會長黃妮可表示，民眾需要了解市府各機構的服務內容、運作，才會對他們有更多了解並化解誤會。