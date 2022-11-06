紐約東北同鄉會換屆 籌辦兔年春節晚宴

紐約東北同鄉會5日在法拉盛舉辦換屆通告暨2023旺兔送福春節晚宴，新任會長李香梅(右四)接任。(記者牟蘭╱攝影)

紐約東北同鄉會5日在法拉盛 舉辦換屆通告暨2023旺兔送福春節晚宴，新任會長李香梅表示，該同鄉會目前有1000多名會員，接任後會秉承同鄉會的宗旨，幫助新移民 融入美國，為弱勢群體伸出援手，為鄉親提供交流的平台。

紐約東北同鄉會創會會長王碚表示，創會之初，紐約的華人移民以廣東人為主，雙方見面先詢問是否會說台山話，隨著時間推移，愈來愈多的東北同鄉移民美國，大家攜手出錢出力，為同胞提供交流平台。

卸任會長吳星表示，在任的15年來，紐約東北同鄉會從默默無聞到在曼哈頓展示東北風情，讓更多人了解東北文化，也為同胞提供交流平台，過去連續三年成功舉辦春晚，活動精彩。

李香梅表示，今年9月同鄉會已完成內部交接，定於2023年春節晚宴舉辦交接儀式；她指，同鄉會目前有1000多名成員，疫情 期間，為鄉親提供防疫物資，也伸手援助弱勢群體，指她接任後，會秉承同鄉會的宗旨，繼續服務社區。