肯定孟昭政績 百餘華人聲援支持連任

孟昭文(前排右三)5日在法拉盛圖書館前舉辦造勢活動，百餘人支持。(記者牟蘭╱攝影)

國會眾議員孟昭文 5日在皇后區法拉盛舉辦選舉造勢活動，逾百名以華人 為主的支持者到場聲援，肯定她多年來為社區發聲、關注亞裔 權益，通過反歧視亞裔法案與建造亞太裔國家博物館等政績，盼她再次連任，繼續為社區發聲。

當天的造勢活動在法拉盛圖書館前舉辦，法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)首席顧問杜彼得、亞太公共事務聯盟紐約分會會長王曉薇、美國亞裔社團聯合總會負責人陳善莊、華人家長會的創辦人朱寶玲、美國紐約中美商會創會會長林敏芝與美國華人華僑聯合總會主席林建新等逾百人在場支持她競選連任。

杜彼得鼓勵亞裔選民積極投票，增加選區投票率讓政府看到亞裔的力量；他指，孟昭文過去多年來政績顯著，為亞裔與其他弱勢群體發聲，期盼她連任後，繼續服務社區。

美國紐約華人總商會會長徐家鵬表示，孟昭文在疫情期間為亞裔爭取資源，尤其是仇恨亞裔風氣四起，她奔走各級政府，通過反歧視亞裔法案等，呼籲選民支持她連任。

亞美聯盟行政總監姚久安(Jo-Ann Yoo)表示，亞裔被政府忽視，沒得到所需資源，仍被邊緣化，若想改善這一現象，就要支持像孟昭文一樣的民代為社區發聲；市議員黃敏儀、李琳達與前市議員參選人李真(Richard Lee)也到場支持。

孟昭文表示，亞裔雖在過去幾年內經歷新冠疫情與仇恨亞裔犯罪，但也取得多項成就，例如在紐約市公校慶祝春節等亞裔傳統節日，未來將在課本納入亞裔文化，國會還通過反亞裔仇恨法案，以及即將建造的亞太裔國家博物館等。