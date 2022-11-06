余曼玉新職 參與布碌崙區長重要決策
布碌崙(布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)近日委任華裔非營利機構創辦人余曼玉，擔任其辦公室的政策總監(Director of Policy)；作為高層官員中的唯一亞裔，她將直接向雷諾索提供有關政策立法上的建議。
在美出生長大、能說中英文的余曼玉是安服心公共健康服務中心(AMPHS)的創辦人之一；該組織旨在為日落公園的移民族裔服務，協助他們更融入美國主流生活，並帶給他們重要的社區資源。
她日前接受採訪時，表示已加入布碌崙區長辦公室，成為其政策總監；該職將是高級領導層重要的決策人之一，並且直接與區長溝通，在與政策方面相關事宜提出建議。
余曼玉表示，雖然區長在市府的立法上沒有直接的決定權，但與市議員密切合作，向他們提出立法建議及支持提案等；在上任後，她的部分工作將是了解布碌崙區內的各個族裔社區，確保市府在立法時，關注到這些族裔面對的問題，為此她將會廣泛地聆聽各族裔的心聲，與此同時，她也將繼續在安服心繼續為社區服務。
她指出，雷諾索在任內政策相對激進，目前更注重在孕婦健康、商業經濟重啟、移民資源、輔助庇護者等方面；她希望就任後，能引起其在亞裔社區事務上的關注，特別是針對仇恨亞裔犯罪，還有促進亞太裔與其他社區的團結。
她最後也指出，目前紐約市亞太裔的民選官員仍是少數，在各級政府上具有決策權的高級人員更是少之又少；此次獲得這項重任，她非常重視這個機會，希望也能激發更多亞裔踏入各級政府機構謀職，為弱勢族裔和群體爭取權益。
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