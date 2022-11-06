余曼玉新職 參與布碌崙區長重要決策

布碌崙區長雷諾索近日委任華裔非營利機構創辦人余曼玉擔任其辦公室的政策總監。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)近日委任華裔非營利機構創辦人余曼玉，擔任其辦公室的政策總監(Director of Policy)；作為高層官員中的唯一亞裔 ，她將直接向雷諾索提供有關政策立法上的建議。

在美出生長大、能說中英文的余曼玉是安服心公共健康服務中心(AMPHS)的創辦人之一；該組織旨在為日落公園的移民 族裔服務，協助他們更融入美國主流生活，並帶給他們重要的社區資源。

她日前接受採訪時，表示已加入布碌崙區長辦公室，成為其政策總監；該職將是高級領導層重要的決策人之一，並且直接與區長溝通，在與政策方面相關事宜提出建議。

余曼玉表示，雖然區長在市府的立法上沒有直接的決定權，但與市議員密切合作，向他們提出立法建議及支持提案等；在上任後，她的部分工作將是了解布碌崙區內的各個族裔社區，確保市府在立法時，關注到這些族裔面對的問題，為此她將會廣泛地聆聽各族裔的心聲，與此同時，她也將繼續在安服心繼續為社區服務。

她指出，雷諾索在任內政策相對激進，目前更注重在孕婦健康、商業經濟重啟、移民資源、輔助庇護者等方面；她希望就任後，能引起其在亞裔社區事務上的關注，特別是針對仇恨亞裔犯罪，還有促進亞太裔與其他社區的團結。

她最後也指出，目前紐約市亞太裔的民選官員仍是少數，在各級政府上具有決策權的高級人員更是少之又少；此次獲得這項重任，她非常重視這個機會，希望也能激發更多亞裔踏入各級政府機構謀職，為弱勢族裔和群體爭取權益。