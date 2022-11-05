紐約馬拉松6日開跑 華人跑團備戰

紐約馬拉松賽上熱情的啦啦隊員。(嵐山跑團提供)

第51屆紐約國際馬拉松 將於6日(周日)舉行。現在，紐約市為馬拉松所做的各項準備已基本完畢，正喜迎美國各地和全世界馬拉松選手的到來；紐約當地的華人 跑團也在積極備戰，選手力爭跑出最佳成績，啦啦隊在籌辦各種物資，爭取給選手提供最好的後勤。

2022年紐約馬拉松是自新冠疫情 以來，第一次恢復到疫情之前的常態，有大約5萬跑者參賽，據估計，沿途會有大約30萬名觀眾為選手加油助威；該活動在前兩年受到疫情關係，分別以虛擬以及縮減人數的方式進行，去年約僅有3萬人參加紐馬。

紐約馬拉松的起點是在史泰登島一端的韋拉札諾海峽大橋(Verrazano Narrows Bridge)，跑者將先後跑過紐約市五大區，終點在曼哈頓的中央公園。 華人參加2021紐約馬拉松。(嵐山跑團提供)

嵐山跑團的創始人和前主席文萍介紹，今年經過整合後的華人啦啦隊共有16個，嵐山就參與了其中的8個，共組織了上百名義工。她說啦啦隊的工作很繁瑣，但義工們不辭辛勞，都在認真細緻地做著最後的準備。