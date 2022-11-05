「搭乘公共交通安全」 9、10日最後講座

市人權局舉辦「搭乘公共交通安全事項」系列講座，協助華裔民眾了解搭乘公共交通工具時如何自我保護，最後兩場將於9日、10日兩天舉行。(截自視訊會議)

紐約市地鐵 系統犯罪案層出不窮，為教育 乘客如何安全地搭乘地鐵等公共交通系統，紐約市人權局(Commission on Human Rights)聯合反暴力教育中心(Center for Anti-Violence Education)舉辦系列講座，以中、英雙語直播，最後兩場講座，將於9日(周三)、10日(周四)進行。

根據市警最新犯罪統計數據，全市公共交通系統內的犯罪率在今年大幅提升，與去年同期增長41.4%；為此市人權局自日前開始，舉辦「搭乘公共交通安全事項」系列講座，協助華裔民眾了解搭乘公共交通工具時如何自我保護。

在日前的線上互動式講座上，講者講解目前全市公共交通的安全問題，並教導民眾如何緩和緊張局勢，和處理潛在衝突，並通過情景模擬將這些技能付諸實踐。講座內容包含認識和識別激動情緒跡象、如何透過對談將衝突降低，以及其他避免衝突的技巧等等，講座還討論了遊民和心理健康等問題。

另一場講座，則探討如何在等車時保護自己的安全。這個兩小時的互動式講座主要講述面對危險情況的應對方式，包括移動、阻擋、打擊、腳步，以及使用物品和聲音，防禦來自背後的攻擊等。

最後兩場系列講座，將在9日及10日晚6時30分至8時30分進行；9日的主題將包括在封閉環境中的自我防衛、防衛性打擊、使用常見物品保護自己；在10日的最後一場講座中，則將討論民眾在公共交通系統中若遇到暴力事件，可以提供的援助，以及如何在創傷性事件後照顧自己和他人。講座名額有限，報名可參考：https://bit.ly/3Twnqwo。