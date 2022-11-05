我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裴洛西在丈夫遇襲後首露面發聲 籲選民用投票強化民主

美軍：中國核武發展速度比美國還快 美威懾力正在下降

「搭乘公共交通安全」 9、10日最後講座

記者陳名朗╱紐約報導
市人權局舉辦「搭乘公共交通安全事項」系列講座，協助華裔民眾了解搭乘公共交通工具時如何自我保護，最後兩場將於9日、10日兩天舉行。(截自視訊會議)
市人權局舉辦「搭乘公共交通安全事項」系列講座，協助華裔民眾了解搭乘公共交通工具時如何自我保護，最後兩場將於9日、10日兩天舉行。(截自視訊會議)

紐約市地鐵系統犯罪案層出不窮，為教育乘客如何安全地搭乘地鐵等公共交通系統，紐約市人權局(Commission on Human Rights)聯合反暴力教育中心(Center for Anti-Violence Education)舉辦系列講座，以中、英雙語直播，最後兩場講座，將於9日(周三)、10日(周四)進行。

根據市警最新犯罪統計數據，全市公共交通系統內的犯罪率在今年大幅提升，與去年同期增長41.4%；為此市人權局自日前開始，舉辦「搭乘公共交通安全事項」系列講座，協助華裔民眾了解搭乘公共交通工具時如何自我保護。

在日前的線上互動式講座上，講者講解目前全市公共交通的安全問題，並教導民眾如何緩和緊張局勢，和處理潛在衝突，並通過情景模擬將這些技能付諸實踐。講座內容包含認識和識別激動情緒跡象、如何透過對談將衝突降低，以及其他避免衝突的技巧等等，講座還討論了遊民和心理健康等問題。

另一場講座，則探討如何在等車時保護自己的安全。這個兩小時的互動式講座主要講述面對危險情況的應對方式，包括移動、阻擋、打擊、腳步，以及使用物品和聲音，防禦來自背後的攻擊等。

最後兩場系列講座，將在9日及10日晚6時30分至8時30分進行；9日的主題將包括在封閉環境中的自我防衛、防衛性打擊、使用常見物品保護自己；在10日的最後一場講座中，則將討論民眾在公共交通系統中若遇到暴力事件，可以提供的援助，以及如何在創傷性事件後照顧自己和他人。講座名額有限，報名可參考：https://bit.ly/3Twnqwo。

地鐵 紐約市 教育

上一則

「新開」松柏之家社福中心 5日首場社區活動

下一則

紐約市選區重畫定案 亞裔社區有喜有憂

延伸閱讀

杭州地鐵跪地爬行…她嚇壞乘客 校方：課程遭曲解

杭州地鐵跪地爬行…她嚇壞乘客 校方：課程遭曲解
10月犯罪數據 汽車盜竊、強暴激增

10月犯罪數據 汽車盜竊、強暴激增
大華府地鐵銀線6新站 感恩節前開通

大華府地鐵銀線6新站 感恩節前開通
紐約市薪資透明法上路 華人反應不一

紐約市薪資透明法上路 華人反應不一
紐約客談╱乘地鐵不安全 渲染還是事實？

紐約客談╱乘地鐵不安全 渲染還是事實？

熱門新聞

三嫌帶梯子從貝賽一棟民宅的二樓窗戶內爬進屋內。(記者牟蘭／翻攝)

槍匪搬梯爬2樓洗劫逾30萬 紐約華裔母護3女飽受驚嚇

2022-10-28 22:32
死者周麗絲。(本報檔案照)

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

2022-11-04 09:45
受害的華人家庭住戶日前集體抗議。(本報檔案照)

華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償

2022-11-03 07:20
三嫌帶梯子從貝賽一棟民宅的二樓窗戶內爬進屋內。(記者牟蘭／翻攝)

紐約驚魂… 3歹徒搬梯爬上樓 持槍洗劫華裔家庭

2022-10-29 02:31
小房東指，為追討房租已訪多位民代，未得到明確回覆，只能每周在法院外舉牌，表達不滿。(記者牟蘭╱攝影)

房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公

2022-11-01 10:40
紐約僑領安全忠法院申請保釋被拒。(本報檔案照)

紐約僑領安全忠 千萬保釋申請被駁回

2022-11-02 10:12

超人氣

更多 >
傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因

傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因
紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事
金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友

金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友
蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴

蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴
台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感

台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感