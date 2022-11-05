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台灣推觀光 線上導覽台北101、九份之美

記者顏嘉瑩╱紐約報導
象山是台北市周邊可體驗自然生態的景點之一。(截自線上活動畫面)
象山是台北市周邊可體驗自然生態的景點之一。(截自線上活動畫面)

為因應新冠疫情後台灣的邊境開放政策、吸引更多國際觀光客，中華民國交通部觀光局駐紐約辦事處日前與台北101、長榮航空等合作，舉辦線上旅遊推廣活動；活動上除介紹台北101，也向國際旅客展現大稻埕、九份和象山等台北周邊景點，鼓勵民眾造訪，體驗寶島多元風情。

九份老街上的紅燈籠在日落後點亮，別有一番風味。(截自線上活動畫面)
九份老街上的紅燈籠在日落後點亮，別有一番風味。(截自線上活動畫面)

當天的線上活動，以線上影片、簡報及視訊互動方式，探索台灣以及台北市周邊地區；從台北101開始，介紹大樓內購物、美食以及觀景台、阻尼器等，並分享每年跨年夜台北101施放的煙火；接著再到附近的大稻埕，講述該地歷史、茶文化，以及台北霞海城隍廟等景點；九份則是以當地淘金歷史，九份老街的昇平戲院、芋圓以及夜晚景色為主；充滿自然風情與景觀的象山，除了能在台北市區登山健行，還可一覽台北盆地的美麗。

觀光局駐紐約辦事處2日與台北101、長榮航空等合作，舉辦線上旅遊推廣活動，介紹寶...
觀光局駐紐約辦事處2日與台北101、長榮航空等合作，舉辦線上旅遊推廣活動，介紹寶島風情。(截自線上活動畫面)

觀光局駐紐約辦事處主任溫佳思表示，當天的線上推廣活動，以媒體跟旅遊業者為主，因應台灣及整個亞洲國家陸續開放邊境，希望透過該活動，增加台灣在旅遊市場上的能見度，並分享相關觀光訊息，吸引更多國際旅客造訪。

九份老街有相當多特色美食。圖為芋圓。(截自線上活動畫面)
九份老街有相當多特色美食。圖為芋圓。(截自線上活動畫面)
九份老街有相當多特色美食。(截自線上活動畫面)
九份老街有相當多特色美食。(截自線上活動畫面)

溫佳思說，活動中除了介紹台灣目前的防疫入境相關規定，還以具有國際知名度的台北101，吸引群眾了解台灣，而目前以推廣台灣多元主題旅遊為主，因此選擇可以體驗文化的大稻埕、親近自然風光生態的象山、充滿小鎮風情及特色美食九份，為主要介紹旅遊地。

「我們希望讓與會者知道，在台北這個城市可以體驗現代化，在周邊城市，還能看到地方小鎮風光」；另外活動中，也提到台北市的樂活行程，就算騎自行車，也能探訪到大台北地區周邊的不同景點。

九份老街有相當多特色美食。圖為紅燒臭豆腐。(截自線上活動畫面)
九份老街有相當多特色美食。圖為紅燒臭豆腐。(截自線上活動畫面)

事實上，觀光局自8月開始就積極舉辦參與各類活動，此前在曼哈頓中城布萊恩公園(Bryant Park)才與主流的百老匯表演活動合作，推廣台灣多元主題旅遊；觀光局也到華府、加拿大多倫多和蒙特婁舉辦形象展、沉浸式體驗和旅展等，相當積極。

台北101在每年的跨年夜，都會施放煙火慶祝。(截自線上活動畫面)
台北101在每年的跨年夜，都會施放煙火慶祝。(截自線上活動畫面)

為了讓與會者身在北美也能感受台灣特色，觀光局在會前還寄出禮物盒，包括立體的台北101「地景紙風景」拼圖、來自台灣頂級烏龍茶專門店「琅茶」的茶包，還有介紹寶島自然景點、美食等小冊子；會後還抽出由長榮航空贊助、到台灣的來回機票一張。

觀光局駐紐約辦事處主任溫佳思表示，希望透過該活動，增加台灣在旅遊市場上的能見度，...
觀光局駐紐約辦事處主任溫佳思表示，希望透過該活動，增加台灣在旅遊市場上的能見度，並分享相關觀光訊息，吸引更多國際旅客造訪。(截自線上活動畫面)

觀光 美食 邊境

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