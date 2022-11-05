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「新開」松柏之家社福中心 5日首場社區活動

記者顏潔恩╱紐約報導
布碌崙(布魯克林)松柏之家社區服務中心日前舉行開幕剪綵儀式，慶祝新會所的開張。(記者顏潔恩╱攝影)
布碌崙(布魯克林)松柏之家社區服務中心日前舉行開幕剪綵儀式，慶祝新會所的開張。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)松柏之家社區服務中心日前舉行開幕剪綵儀式，慶祝在班森賀15大道6915號的新會所啟用，多名民選官員到場祝福，並頒發表揚狀認可該會創辦至今25年的貢獻；松柏之家表示，新會所除讓會員使用外，平時也會成為活動舉辦的場所，讓空間利用達到最大化。

服務中心執行董事李宗保表示，目前該中心在羊頭灣、班森賀已有兩間會所，在15大道新開張的會所擁有面積5000平方呎的戶外及室內空間，讓長者有更舒適的活動空間；另外在該中心登記的會員超過6000人，活躍會員約有4000多人。

他指出，新會所啟用為真正的社區中心後，將會陸續推動新的項目，例如早上作為年長者的每日活動空間，進行運動、社交、娛樂用途等有益身心的活動，未來也會善用這個場地與各機構聯辦活動，舉行社區福利、健保、職業規畫、教育、以及警民會議等，為民眾提供最新資訊。

他也宣布，將在5日(周六)舉行社區活動，安排20多個機構在該中心設攤，把服務資源帶給社區，呼籲民眾善用機會，積極出席查詢詳情；中心執行總監陳偉儀則表示，這將是在該會所首次舉行的大規模活動，而內部一直都有在規畫提供更多家庭支援的項目，並推展青少年項目等，民眾可敬請期待。

8大道州眾議員白彼得(Peter Abbate)、貝瑞吉市議員紀思庭(Justin Brannan)、日落公園市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)、以及布碌崙助理檢察官吳建宏等人出席活動，並向松柏之家頒發表彰，讚許其致力於擴大服務範圍，造福更多人。

布碌崙 日落公園 眾議員

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